Суд в Москве закрыл доступ к порталу «ЯПлакалъ» после проверки прокуратуры
В России один из старейших развлекательных порталов «ЯПлакалъ» прекратил работу по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Соответствующее решение вынес Чертановский районный суд Москвы. Районная прокуратура потребовала блокировки ресурса: её сотрудники проверили соблюдение законодательства в сфере межнациональных отношений и обнаружили сайт «ЯПлакалъ» и ещё два портала с анекдотами.
Проверка выявила, что на этих ресурсах в открытом доступе разместили материалы, которые унижают человеческое достоинство и оскорбляют людей по национальному или расовому признаку. Зайти на сайт может любой желающий — регистрация и пароль не нужны, — поэтому суд запретил доступ к нему.
