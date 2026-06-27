«До встречи в аду»: уголовник оставлял у двери похоронные гвоздики, а потом устроил ад. Что пережила девушка на Васильевском острове?
Майский вечер, который разделил жизнь на до и послеМай 2026 года в Петербурге принес историю, от которой стынет кровь. В одном из подъездов на Васильевском острове две девушки возвращались домой, не подозревая, что в темноте уже ждет человек, решивший поставить страшную точку в своей навязчивой одержимости. Через несколько минут обычный вечер превратился в кошмар: газовый баллончик, насилие, заранее приготовленные орудия расправы, кислота, нож и выстрел из ракетницы.
Эта история потрясла не только знакомых пострадавшей, но и всех, кто хоть раз сталкивался с преследованием после разрыва отношений. За внешней бытовой ссорой скрывалась долгая цепочка угроз, болезненной ревности и маниакального контроля. Финал едва не стоил молодой женщине жизни.
Знакомство, в котором почти сразу появились тревожные знакиНастя познакомилась с Сергеем примерно за полтора года до нападения. Молодая женщина жила ярко, строила планы, работала аниматором, получила диплом режиссера и мечтала однажды открыть собственный салон красоты. В ее характере сочетались энергия, творческая свобода и стремление к самостоятельности. Сергей только вышел из колонии, устроился охранником в клуб и восстанавливался после тяжелой операции на ноге. Уже на старте отношений стало ясно: рядом оказались люди с разным взглядом на жизнь, свободу и личные границы. Там, где Настя видела пространство для общения и развития, ее спутник видел угрозу и повод для подозрений.
Ревность быстро заняла в этих отношениях главное место. Мужчина искал поводы для сцен, мучил девушку обвинениями и все сильнее втягивал ее в эмоциональную ловушку. Вместо доверия он выбирал контроль. Вместо разговора — давление. Вместо уважения — унижение. Настя в какой-то момент поняла, что рядом с ней не партнер, а человек, который хочет подчинить ее себе. Она разорвала эту связь, надеясь наконец закрыть опасную главу своей жизни. Однако разрыв не остановил Сергея. Напротив, именно после него преследование вошло в самую мрачную фазу.
После расставания началась охотаОтказ он воспринял не как личную границу другого человека, а как вызов собственному самолюбию. Сергей караулил бывшую девушку возле подъезда, выпрашивал у ее подруг новый адрес и не оставлял попыток вернуть контроль над ее жизнью. Красные похоронные гвоздики у двери выглядели не как жест отчаяния, а как зловещее послание. Подобные детали часто кажутся окружающим «странным поведением влюбленного», но на деле именно из таких эпизодов складывается портрет преследователя. Он не хочет вернуть отношения. Он хочет вернуть власть. Настя пыталась защититься. Она обращалась в полицию, разговаривала, объясняла, просила оставить ее в покое. Эти шаги не принесли результата. Мужчина продолжал навязывать свое присутствие и все глубже уходил в опасную одержимость.
Особенно страшно звучит один эпизод, который теперь воспринимается как прямое предвестие трагедии. Матери Сергея удалось сохранить с Настей человеческий контакт. Однажды женщина позвонила девушке и предупредила: ее сын вместе с другом что-то смешивает на кухне, говорит о Насте и явно замышляет беду. Мать агрессора просила быть предельно осторожной. Этот звонок звучал как сигнал тревоги, но остановить уже разогнавшуюся катастрофу не смог никто.
Что произошло 23 мая 2026 годаВечером 23 мая Сергей перешел к тому, что, судя по всему, планировал заранее. В подъезде одного из домов на Васильевском острове он подкараулил Настю и девушку, которая находилась рядом. Сначала мужчина распылил газовый баллончик в лицо ее спутнице, чтобы лишить обеих возможности сопротивляться и звать на помощь. Затем он силой затащил Настю в квартиру. Внутри он устроил расправу, к которой подготовился заблаговременно. Для «последнего разговора» преследователь принес азотную кислоту, нож и ракетницу. Его действия не выглядели как вспышка внезапной ярости. Все указывает на продуманный сценарий мести.
Он облил Настю кислотой. Едкая жидкость мгновенно начала разъедать кожу лица, шеи, груди и рук. Одежда буквально расползалась на теле. Девушка кричала от боли, но нападавший не остановился. Следом он схватил складной нож и нанес удары. Затем выстрелил из сигнального пистолета. В этот момент Насте позвонил новый молодой человек. Сергей взял трубку и произнес фразу, от которой невозможно отмахнуться как от случайной эмоции: «Она умерла». После этого он ушел, оставив девушку погибать.