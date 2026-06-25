Россиянка обстреляла такси с пассажирами из-за конфликта на дороге
В Новокузнецке полицейские задержали 43-летнюю жительницу, обстрелявшую такси с пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Кемеровской области.
В полицию обратилась 45-летняя потерпевшая. Она рассказала, что ехала на Toyota Corolla, когда началась стрельба. В автомобиле в этот момент находились двое пассажиров.
Инцидент произошел после конфликта из-за очередности проезда в одном из дворов. Машины разъехались, однако вскоре водитель Nissan Serena обогнала такси и трижды выстрелила в боковое стекло и кузов автомобиля.
У злоумышленницы изъяли два пневматических пистолета. В отношении нее также возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь фигурантке грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса. Один человек получил ранения.
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