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Российский школьник попал под колеса машины после маневра на велосипеде

В Чите подросток попал под авто после маневра на велосипеде
Фото: iStock/InnerVisionPRO

В Забайкальском крае 14-летний велосипедист попал под колеса машины. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.



Авария произошла в Черновском районе Читы. Школьник резко свернул в сторону, и в результате маневра в него врезался автомобиль Honda Fit.

Пострадавшего подростка с полученными травмами доставили в краевую больницу. В настоящее времяон находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Тынде Амурской области девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Водитель ПАЗ Vector не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.

В результате всем пострадавшим пассажирам потребовалась помощь медиков. Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснит автоинспекторам.

Лидия Пономарева

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