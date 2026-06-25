Российский школьник попал под колеса машины после маневра на велосипеде
В Забайкальском крае 14-летний велосипедист попал под колеса машины. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в Черновском районе Читы. Школьник резко свернул в сторону, и в результате маневра в него врезался автомобиль Honda Fit.
Пострадавшего подростка с полученными травмами доставили в краевую больницу. В настоящее времяон находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что в Тынде Амурской области девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Водитель ПАЗ Vector не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.
В результате всем пострадавшим пассажирам потребовалась помощь медиков. Причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснит автоинспекторам.
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