Женщина разрубила мужа надвое и хранила в морозилке 15 лет
В японском городе Кобе арестовали 50-летнюю женщину по подозрению в убийстве своего супруга, совершенном еще в 2011 году. Все это время она хранила расчлененные останки мужа в морозильной камере в собственной квартире.
Как сообщает Japan Today, шокирующую находку сделали 20 июня, когда соседи обратились в полицию с жалобами на невыносимый запах, доносившийся из жилища. Вскрыв дверь, стражи порядка обнаружили в помещении большую морозильную камеру, внутри которой находились фрагменты тела мужчины. Позднее установили, что это останки Ютаки Нисигути, которого никто не видел живым с конца 2011 года. Вскрытие показало, что тело разрубили на две части.
Примечательно, что морозильное оборудование перестало работать из-за отключения электроэнергии. По имеющимся данным, счета за свет не оплачивались с лета 2025 года.
По подозрению в совершении преступления 23 июня задержали бывшую супругу погибшего — Аки Мотидзуки. В ходе допроса женщина дала признательные показания и подтвердила, что расправилась с мужем 15 лет назад.
Выяснилось, что в декабре 2011 года пара подала заявление на развод, и сразу после этого Мотидзуки совершила убийство. Официальное расторжение брака оформили спустя год — в декабре 2012 года. Согласно материалам расследования, подозреваемая арендовала эту квартиру с 2002 года и, несмотря на то что давно там не проживала, продолжала регулярно вносить арендную плату вплоть до недавнего времени, скрывая таким образом страшную тайну.
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