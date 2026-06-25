Женщина разрубила мужа надвое и хранила в морозилке 15 лет

25 июня 2026, 12:34

Japan Today: Японка убила мужа и хранила останки в морозилке 15 лет

Фото: istockphoto/Grape_vein

В японском городе Кобе арестовали 50-летнюю женщину по подозрению в убийстве своего супруга, совершенном еще в 2011 году. Все это время она хранила расчлененные останки мужа в морозильной камере в собственной квартире.