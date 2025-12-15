15 декабря 2025, 18:06

Фото: iStock/zoka74

Утром 15 декабря в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло нападение в одной из школ. Перед началом учебного дня ученик ранил ножом учительницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Что побудило школьника совершить преступление, как развивались события и почему охрана проигнорировала оружие – в материале «Радио 1».





Содержание Обстоятельства происшествия Как развивались события Состояние пострадавших и правовая оценка Что известно об ученике и учительнице Вопросы к системе охраны Ситуация в школе после происшествия

Обстоятельства происшествия

Фото: iStock/hxdbzxy

Как развивались события

Состояние пострадавших и правовая оценка

Фото: iStock/wutwhanfoto

Что известно об ученике и учительнице

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Вопросы к системе охраны

Фото: iStock/yanik88

Ситуация в школе после происшествия

«Держу ситуацию на личном контроле», — добавил Андрей Хорт.