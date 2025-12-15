«Добрая и шарит за всё»: подробности нападения школьника на учительницу в Петербурге. Как подросток пронёс нож и что говорят его одноклассники?
Утром 15 декабря в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло нападение в одной из школ. Перед началом учебного дня ученик ранил ножом учительницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Что побудило школьника совершить преступление, как развивались события и почему охрана проигнорировала оружие – в материале «Радио 1».
Обстоятельства происшествия
Сообщение о нападении поступило в полицию Красногвардейского района в 7:09. Инцидент произошёл в школе № 191, расположенной на Белорусской улице, 26. По предварительным данным, ученик нанес ножевые ранения 29-летней учительнице, после чего попытался свести счёты с жизнью. В региональном главке МВД сообщили, что попытку суицида удалось предотвратить сотрудникам полиции.
Как уточняет «Фонтанка», предполагаемым мотивом стала неудовлетворительная оценка, выставленная педагогом. По имеющейся информации, подросток пришёл в школу раньше обычного, рассчитывая исправить результат контрольной работы. Нападение произошло в кабинете математики на втором этаже здания.
Занятия в школе начинаются в 8:30, однако учительница пришла на работу уже к 7 утра. Исправление оценки было запланировано на послеурочное время, поэтому ранний визит ученика оказался неожиданным. Тем не менее женщина дала ему задание и занялась проверкой других работ.
Как развивались события
По предварительным сведениям, подросток ударил учительницу ножом в спину, а затем ещё два раза — в грудную клетку. Несмотря на полученные ранения, женщине удалось выбежать в коридор и добраться до поста охраны. Охранник немедленно пришёл ей на помощь, в то время как нападавший заперся в учебном классе.
В Росгвардии сообщили, что их наряд прибыл в школу в 7:15 после срабатывания тревожной кнопки. К моменту приезда охранник уже оказывал пострадавшей доврачебную помощь и вызвал скорую медицинскую помощь.
После вскрытия двери силовики обнаружили ученика в классе. Мальчик лежал у доски с ранением головы. Росгвардейцы вызвали вторую бригаду скорой помощи, самостоятельно остановили кровотечение и оказали подростку первую помощь до приезда врачей.
Состояние пострадавших и правовая оценка
И учительницу, и школьника доставили в медицинское учреждение. Сейчас оба находятся в тяжёлом состоянии. При этом глава Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил, что угрозы их жизни нет. Других пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Муж учительницы рассказал журналистам, что находится в больнице и ожидает новостей о состоянии супруги. Женщину поместили в реанимацию.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственных органов. Прокуратура Красногвардейского района начала проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения законодательства в сфере образования и охранной деятельности.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.
Что известно об ученике и учительнице
По словам директора школы, подросток ранее не вызывал опасений: он был спокойным, чуть замкнутым, учился на среднем уровне и за год имел лишь три оценки «удовлетворительно». Серьёзных проблем в обучении не отмечалось, со сверстниками он общался, увлекался шахматами.
Согласно данным из открытых источников, школьник принимал участие в районных шахматных турнирах и неоднократно становился призёром. Одна из учениц описала его как «немного отстраненного». Известно также, что мать подростка работает учителем.
Пострадавшая преподавательница получила первое высшее образование в Самарской области в сфере воздушного транспорта. Позже, уже в Санкт-Петербурге, она окончила магистратуру по направлению транспортных процессов, после чего прошла профессиональную переподготовку и получила педагогическое образование, решив связать свою карьеру с преподаванием математики.
О себе она рассказывала, что в детстве у неё был «синдром отличницы», а главной целью было закончить учебный год с максимальным количеством пятёрок. По её мнению, изучение математики в раннем возрасте особенно важно, так как формирует логическое мышление и умение выстраивать причинно-следственные связи.
Школьники характеризуют учительницу как молодого и доброжелательного педагога, который понятно объясняет материал и «шарит за все». Одна из учениц сообщила, что она регулярно приходила в школу раньше начала занятий, чтобы дать возможность детям переписать работы.
Директор школы назвала её успешным молодым специалистом. В образовательном учреждении она работает пятый год, однако именно этого ученика обучала только с сентября текущего года. По словам руководства, конфликтов между ними ранее не возникало.
Вопросы к системе охраны
После инцидента в соцсетях появились сообщения о том, что рамки металлодетекторов на входе в школу якобы сработали на нож, однако досмотр проведён не был. «Фонтанка» попыталась получить комментарий у генерального директора охранного предприятия «Авакс» Юрия Милешина, однако он прервал разговор, не дослушав вопрос.
Согласно данным сайта госзакупок, именно ООО ОП «Авакс» осуществляет охрану школы № 191 по контракту, действующему с января 2024 года по 31 декабря 2025 года. Сумма договора превышает 10,5 миллиона рублей. Это же охранное предприятие отвечает и за безопасность детского сада № 73.
При этом уточняется, что днём рамки металлодетекторов в школе работали.
Ситуация в школе после происшествия
По словам директора, учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. Глава района отметил, что для поддержки детей и родителей к работе привлечены школьные психологи.
«Держу ситуацию на личном контроле», — добавил Андрей Хорт.
Тем не менее, часть родителей, узнав о произошедшем, приняла решение забрать своих детей с уроков.
Журналистов, собравшихся у школы, попросили покинуть территорию. Позже директор дала официальный комментарий, однако после нескольких вопросов общение с прессой было завершено.