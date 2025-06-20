«Дочка кричала»: уроженец Донецка жестоко убил жену из-за ревности на глазах у двух маленьких дочерей, подробности
В июне 2025 года Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в деле об убийстве 39-летней Вероники (имя изменено), которая стала жертвой своего мужа Михаила (имя изменено). Этот случай потряс общественность и вновь поднял вопросы о насилии в семье. Подробнее, что произошло, читайте в материале «Радио 1».
Жизнь до трагедииВероника и Михаил были уроженцами Донецка, и до 2014 года жили в Горловке. С началом боевых действий они переехали в Санкт-Петербург, где получили статус беженцев.
Пара быстро устроилась на новом месте: Михаил нашел работу разнорабочим, а Вероника устроилась медсестрой. У них родились две дочери, которые активно занимались спортом и учились. В 2023 году семья оформила ипотеку и приобрела собственное жилье, казалось, что жизнь налаживается.
Разрушительные конфликтыОднако вскоре между супругами начались серьезные конфликты. По словам матери убитой, Михаил изменился и стал необоснованно ревновать Веронику. Она вспоминает, как муж запрещал жене смотреть телевизор, прятал ключи от квартиры и запирал ее дома. Коллеги Вероники также подтверждали, что Михаил часто звонил на работу, интересуясь, где находится его жена.
«Дочь не давала никаких поводов», — рассказывала женщина следователям уже после совершенного.
Ситуация достигла критической точки, когда Вероника решила развестись с Михаилом. Она даже позвонила ему и сообщила адрес нотариуса, чтобы оформить развод и оставить квартиру за собой.
Ночь трагедии22 сентября 2023 года произошла страшная расправа. Михаил вернулся домой после употребления алкоголя, конфликт с Вероникой перерос в поножовщину на кухне. Дочери пары стали свидетелями ужасного преступления: крики о помощи раздавались по всей квартире.
Михаил не смог объяснить свои действия, утверждая, что не помнит, как все произошло. Он лишь помнил крики дочерей и звук ножа. Когда он пришел в себя, то увидел свою жену мертвой, а квартиру заливала кровь.
«Выпил алкоголя по пути домой, а дальше практически ничего не помню. Дочка кричала: "Скорая, скорая, приезжайте быстрее!". Слышал звон ножа. Очнулся, когда в квартире уже были полицейские. Тогда я увидел, что в коридоре лежит моя жена, а все стены и пол вокруг – красные. Мне стало понятно, что Вероника мертва», — такими были первые показания задержанного.
Суд и последствияМихаил был задержан на месте преступления, он признался в содеянном. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Его аргументы, что он действовал «в тумане», не смягчили наказание.
После трагедии девочки остались без родителей и теперь живут у бабушки, матери убитой. Пожилая женщина оформила опеку над внучками, пытаясь создать для них хоть какое-то чувство безопасности после ужасной утраты.