«‎Дочка кричала»: уроженец Донецка жестоко убил жену из-за ревности на глазах у двух маленьких дочерей, подробности

20 июня 2025, 12:55

Фото: iStock/kozorog

В июне 2025 года Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в деле об убийстве 39-летней Вероники (имя изменено), которая стала жертвой своего мужа Михаила (имя изменено). Этот случай потряс общественность и вновь поднял вопросы о насилии в семье. Подробнее, что произошло, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жизнь до трагедии Разрушительные конфликты Ночь трагедии Суд и последствия

Жизнь до трагедии

Фото: iStock/Anna Eremeeva



Разрушительные конфликты

«Дочь не давала никаких поводов», — рассказывала женщина следователям уже после совершенного.

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov



Ночь трагедии

«Выпил алкоголя по пути домой, а дальше практически ничего не помню. Дочка кричала: "Скорая, скорая, приезжайте быстрее!". Слышал звон ножа. Очнулся, когда в квартире уже были полицейские. Тогда я увидел, что в коридоре лежит моя жена, а все стены и пол вокруг – красные. Мне стало понятно, что Вероника мертва», — такими были первые показания задержанного.

Суд и последствия