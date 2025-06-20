Бари Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем
78-летний музыкант и создатель группы «На-На» Бари Алибасов срочно обратился за медицинской помощью из-за беспокоящих симптомов. По информации Telegram-канала «Mash», артист испытывает тяжесть и боль в груди, которая отдает в челюсть, плечо и руку.
Медики провели обследование и выявили проблемы с нервами, отвечающими за работу сердца. Некоторые из этих нервов перестали функционировать должным образом, что приводит к неправильному ритму сокращений органа. Врачи рекомендовали дальнейшее наблюдение за состоянием артиста.
Жена Бари Алибасова, медсестра Елена Калинина, успокоила поклонников, заявив, что с её супругом всё в порядке и его состояние не вызывает серьезных опасений. Она отметила, что единственной проблемой является нехватка времени на все рабочие проекты, которые волнуют артиста.
27-летняя Сиэра Арена из штата Кентукки поделилась своей уникальной жизненной историей рассказав о том, как она узнала о своей интерсекс-идентичности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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