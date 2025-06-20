Бари Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем

20 июня 2025, 10:39

Фото: iStock/peterscode

78-летний музыкант и создатель группы «На-На» Бари Алибасов срочно обратился за медицинской помощью из-за беспокоящих симптомов. По информации Telegram-канала «‎Mash», артист испытывает тяжесть и боль в груди, которая отдает в челюсть, плечо и руку.