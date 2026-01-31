«Должна была стать следующей»: экс-полицейский жестоко расправлялся с одинокими людьми ради квартир. Как пенсионерке удалось выжить?
Коренной москвичке Ирине Тышкевич 87 лет. Она прожила долгую жизнь, пережила войну, десятилетиями работала в науке и не подозревала, что на склоне лет окажется в центре уголовного дела о серийных убийствах. Человек, которому она доверила жильё и даже завещание, оказался хладнокровным преступником. Подробности – в материале «Радио 1».
«Вы должны были стать следующей»
Ирина Дмитриевна Тышкевич родилась за три года до начала Великой Отечественной войны, всю жизнь прожила в Москве и много лет работала по научной линии в строительном институте. Ветеран труда, интеллигентная пожилая женщина и представить не могла, что окажется на шаг от гибели.
«Знаете, когда я осознала, что он тоже собирался меня убить? Весной 2024 года ко мне внезапно приехали оперативники и начали расспрашивать про Андрея. А через несколько дней они повезли меня на дачу. Стали перекапывать участок — сказали, что ищут убитого мужчину. Я махала рукой: зря копаете, ничего там нет, Андрей не мог! И вдруг они меня подзывают: посмотрите, Ирина Дмитриевна, вы должны были стать следующей. На дне ямы лежал черный мешок для мусора, а в нем — тело…», – вспоминала пенсионерка в беседе с KP.RU.
Именно в этот момент пожилая женщина поняла: услужливый Андрей, который возил её в церковь и козырял корочкой полицейского, оказался самым настоящим бандитом — хитрым и жестоким.
Тело на даче и новый виток расследования
Обнаружение тела на участке стало отправной точкой нового этапа расследования. Погибшим оказался Сергей Горбаченко — житель столичного района Новогиреево. Когда-то перспективный выпускник МГТУ имени Баумана, после смерти родителей он начал спиваться и со временем стал завсегдатаем местных компаний.
Тревогу забили именно его приятели: Сергей жил один в большой квартире и внезапно пропал. Проверка показала, что незадолго до исчезновения он продал жильё некоему Андрею Леонтьеву.
Дальнейшая проверка личности покупателя дала следствию тревожные совпадения. Выяснилось, что Леонтьев ранее проходил свидетелем по делу об исчезновении женщины и её дочери — также в Новогирееве. Более того, он унаследовал часть квартиры пропавшей.
Отдельная деталь показалась особенно зловещей: за три дня до обнаружения тела Сергея Горбаченко Андрей Леонтьев внезапно вылетел из России в США, будто предчувствуя опасность. Следователям пришлось поднимать старое нераскрытое дело и проверять всё заново.
Молодой сожитель и пропажа матери с ребёнком
История, к которой вернулись следователи, уходит в 2010 год. Тогда в доме на Зелёном проспекте жила 44-летняя Алиса Васильева. У женщины была инвалидность, она передвигалась на коляске, а за ней трогательно ухаживала девятилетняя дочь Алёна. Отец девочки ушёл из семьи, других родственников у них не было.
В какой-то момент у Алисы появился молодой сожитель — 23-летний Андрей Леонтьев, патрульный местного отделения милиции. По возрасту он годился женщине в сыновья.
В конце 2010 года Алиса и её дочь внезапно исчезли. Именно Леонтьев сообщил об этом в милицию. Поиски результатов не дали. А спустя полгода выяснилось, что патрульный стал наследником пропавшей женщины.
Как оказалось, перед исчезновением Алиса Васильева составила завещание: половину двухкомнатной квартиры она оставила Андрею Леонтьеву, вторую — дочери. В те же дни, когда уже бывший милиционер вступил в наследство, в Подмосковье нашли тело женщины.
«25 мая 2011 года жителем города Воскресенска во время рыбалки в озере обнаружено тело женщины в чемодане с привязанным к нему сантехническим изделием», — рассказывает старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.
Руки погибшей были связаны скотчем, экспертиза установила удушение. Тело девочки так и не нашли. Несмотря на подозрения, доказательств причастности Леонтьева тогда не хватило. Позже он получил семь лет колонии за грабёж и разбой и надолго исчез из поля зрения.
«Круглый сирота» и новая жертва
После освобождения по УДО в 2018 году Леонтьев снова появился в Новогирееве. Именно тогда он начал активно общаться с Ириной Дмитриевной Тышкевич, хотя раньше они были знакомы лишь поверхностно.
Юрист Александр Головин, представляющий интересы пенсионерки, поясняет, что молодой мужчина целенаправленно втирался в доверие к одинокой пожилой женщине. Он представлялся сиротой, демонстрировал показную набожность, возил её в церковь и писал при ней поминальные записки за упокой якобы умерших родителей. На самом деле его мать и отец были живы, а сам Леонтьев уже присматривался к недвижимости Ирины Дмитриевны.
Узнав, что у пенсионерки есть однокомнатная квартира в Медведкове с проблемным квартирантом, он предложил «помочь». Жильца выселили, а доходы от сдачи квартиры Леонтьев пообещал делить пополам. Денег женщина так и не увидела, но продолжала верить своему «помощнику».
Дар убеждения и подаренная квартира
Со временем бывший полицейский убедил Ирину Дмитриевну подарить ему квартиру в Медведкове. Он жаловался, что лишился служебного жилья и остался без крыши над головой. Обещал заботу и уход, хотя никаких обязательств в документах не закреплялось.
Это произошло в 2022 году. Затем Леонтьев взялся за дачу под Ногинском — участок в восемь соток с двумя домиками. Возраст и дорога делали поездки сложными, и Андрей регулярно возил пенсионерку, помогал по хозяйству.
Он уговорил её оформить договор купли-продажи с правом пользования на пять лет. Цена в документах составила 900 тысяч рублей — в пять раз ниже рыночной. Денег женщина так и не дождалась.
Юрист Александр Головин подчёркивает, что у этого человека особый дар воздействия: он действует на женщин почти гипнотически, убеждая их в самых странных и невыгодных решениях.
Побег в США и задержание во Внуково
Окончательно Ирина Дмитриевна разуверилась в Андрее, когда более полугода ждала денег за дачу. Тогда она обратилась к юристу и пошла в суд, признавшись, что к тому моменту уже подписала завещание, по которому квартира в Новогирееве также отходила Леонтьеву.
После истории с Сергеем Горбаченко бывший полицейский, по версии следствия, решил бежать. За несколько часов до вылета в США он переоформил квартиру в Медведкове на мать, а дачу — на отца. В Америке у него жил старший брат, тоже бывший полицейский.
Вернувшись в Россию для оформления документов, Леонтьев был задержан прямо в аэропорту Внуково.
Вернут ли пенсионерке имущество?
Ещё в 2024 году Ирина Тышкевич пыталась через суд оспорить сделки дарения и купли-продажи, но Бабушкинский суд в иске отказал. Сейчас пенсионерка продолжает борьбу.
Юрист Александр Головин объясняет, что в случае обвинительного приговора в рамках уголовного процесса имущество будет возвращено Ирине Дмитриевне и сестре Сергея Горбаченко. Также возможно аннулирование наследования доли квартиры Алисы Васильевой.
Официальные заявления
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий заявила:
«38-летнему мужчине предъявлено обвинение в трех убийствах, в том числе малолетней (тело девочки не нашли, но ее признали погибшей), совершенных в 2010 и 2023 годах на территории Московской области, а также в мошенничестве с недвижимостью потерпевших. В настоящее время следствие продолжает работу по сбору и закреплению доказательств, а также установлению новых эпизодов преступной деятельности обвиняемого».