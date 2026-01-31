«Должна была стать следующей»: экс-полицейский жестоко расправлялся с одинокими людьми ради квартир. Как пенсионерке удалось выжить?

31 января 2026, 02:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Коренной москвичке Ирине Тышкевич 87 лет. Она прожила долгую жизнь, пережила войну, десятилетиями работала в науке и не подозревала, что на склоне лет окажется в центре уголовного дела о серийных убийствах. Человек, которому она доверила жильё и даже завещание, оказался хладнокровным преступником. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание «Вы должны были стать следующей» Тело на даче и новый виток расследования Молодой сожитель и пропажа матери с ребёнком «Круглый сирота» и новая жертва Дар убеждения и подаренная квартира Побег в США и задержание во Внуково Вернут ли пенсионерке имущество? Официальные заявления

«Вы должны были стать следующей»

«Знаете, когда я осознала, что он тоже собирался меня убить? Весной 2024 года ко мне внезапно приехали оперативники и начали расспрашивать про Андрея. А через несколько дней они повезли меня на дачу. Стали перекапывать участок — сказали, что ищут убитого мужчину. Я махала рукой: зря копаете, ничего там нет, Андрей не мог! И вдруг они меня подзывают: посмотрите, Ирина Дмитриевна, вы должны были стать следующей. На дне ямы лежал черный мешок для мусора, а в нем — тело…», – вспоминала пенсионерка в беседе с KP.RU.

Фото: iStock/FelixRenaud

Тело на даче и новый виток расследования

Молодой сожитель и пропажа матери с ребёнком

Фото: iStock/blinow61

«25 мая 2011 года жителем города Воскресенска во время рыбалки в озере обнаружено тело женщины в чемодане с привязанным к нему сантехническим изделием», — рассказывает старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

«Круглый сирота» и новая жертва

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Дар убеждения и подаренная квартира

Фото: iStock/BrianAJackson

Побег в США и задержание во Внуково

Вернут ли пенсионерке имущество?

Официальные заявления

Фото: iStock/AMilkin

«38-летнему мужчине предъявлено обвинение в трех убийствах, в том числе малолетней (тело девочки не нашли, но ее признали погибшей), совершенных в 2010 и 2023 годах на территории Московской области, а также в мошенничестве с недвижимостью потерпевших. В настоящее время следствие продолжает работу по сбору и закреплению доказательств, а также установлению новых эпизодов преступной деятельности обвиняемого».