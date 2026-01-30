Расчленил, сжёг и спрятал в мусоре: в Дагестане нашли пропавшую неделю назад девушку. Кто жестоко расправился с ней и каков мотив?
Расчленённое и сожжённое тело пропавшей неделю назад 36-летней жительницы Дагестана обнаружили сотрудники уголовного розыска на окраине села Чухверкент. О завершении поисков сообщила пресс-секретарь МВД России по Республике Дагестан Гаяна Гариева. Подробности о случившемся – в материале «Радио 1».
Исчезновение Мальвины Магомедовой
Пропавшей Мальвина Магомедова числилась с прошлой пятницы. В ночь на 23 января, около 00:14 она покинула свой дом в селении Джалган и ушла в неизвестном направлении. С тех пор велись активные поиски. До последнего была надежда найти её живой.
27 января в соцсетях Гариевой появилось сообщение об официальном розыске. В ориентировках указали следующие приметы: чёрный спортивный костюм с капюшоном, белая жилетка и белые кеды с чёрными полосками.
В ходе розыскных работ правоохранители начали подозревать, что пропажа не была случайностью. Опасения подтвердились, когда на окраине Чухверкента в бытовом мусоре обнаружили расчленённое и обгоревшее тело женщины.
Кого подозревают в расправе
Подозреваемым в жестокой расправе стал 28-летний житель Дербента Ражидин Яралиев. На момент написания статьи появилась оперативная информация о его задержании, до этого мужчину объявляли в розыск.
«МВД по Республике Дагестан разыскивается житель Дербента Ражидин Яралиев 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве без вести пропавшей и разыскиваемой ранее женщины», – сообщали в ведомстве.
Один из мотивов убийства
В соцсетях быстро распространились сведения о возможных причинах произошедшего. По неподтверждённым данным, задержанный и убитая были сожителями. Незадолго до расправы между ними вспыхнул серьёзный конфликт на фоне продажи автомобиля. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина без согласия женщины, продал её Hyundai Solaris за 640 тысяч рублей, 600 тысяч из которых одолжил своему знакомому. Машина при этом не принадлежала Магомедовой по документам, поскольку была подарена родственниками. Таким образом, Яралиев просто продал чужой Hyundai без необходимого оформления. Женщина написала на сожителя заявление в полицию, после чего он жестоко расправился с ней.
Как сообщалось выше, мужчину задержали. Сотрудники МВД выясняют точные мотивы преступления. Яралиеву грозит пожизненное лишение свободы.