Избивала и не пускала в туалет: воспитательницу детсада в Новосибирске обвинили в насилии над детьми. Подробности
В одном из детских садов Новосибирска разгорелся скандал: родители заявили, что воспитательница по имени Светлана избивала детей. Причём, делала она это избирательно. Подробности произошедшего — в материале «Радио 1».
Неожиданная реакция детей на воспитательницу
Светлана пришла работать воспитателем в группу осенью прошлого года. Первое время, по словам родителей, поводов для беспокойства не возникало. Однако несколько дней назад ситуация резко изменилась.
«Светлана пришла воспитателям в группу дочери осенью. Сначала всё, казалось, было нормально. Но несколько дней назад мы привели ребёнка в детсад, и у него при виде Светланы началась истерика, хотя раньше такого не было. Мы стали расспрашивать в чате родителей, что происходит, о чём говорили их дети», – рассказали мама и папа одного из воспитанников в беседе с «КП Новосибирск».
Именно после этого разговора между родителями ребят начали всплывать тревожные догадки.
Насилие над детьми
По словам взрослых, воспитательница издевалась над детьми.
«Выяснилось, что воспитатель одну девочку била: это подтвердили сразу несколько детей. Доставалось и другим детям, причём била воспитательница тех, кто ещё не научился хорошо говорить. Видимо, чтобы они ничего не могли рассказать дома», – подчеркнула одна из родительниц.
Детей не пускали в туалет
Как утверждают собеседники издания, физическим насилием ситуация не ограничивалась.
«Мы стали часто забирать ребёнка с мокрыми вещами из сада, хотя раньше таких проблем не было. Воспитательница говорила, мол, произошла «авария». А потом дети рассказали, что воспитательница не пускала их в туалет во время сончаса, говорила: «Терпите», – поделилась другая мама.
Ситуацию предали огласке
После того как родители подняли вопрос и потребовали, чтобы Светлана больше не работала с их детьми, ситуация, по их словам, приняла неожиданный оборот:
«И произошли странные вещи: воспитателя отстранили – сейчас она якобы на больничном. А второго воспитателя, который работает в нашей группе, вынуждают уволиться: сказали, что ей одной придется работать в две смены с нашими детьми, мол, никто к ней в пару не пойдёт».
Журналисты попытались связаться с руководством детсада
Корреспонденты «КП-Новосибирск» попытались оперативно связаться с руководством детского сада, однако получить комментарий не смогли.
«У заведующей совещание», – отрезали на том конце трубки.
Мнение юриста
Юрист Инесса Рябинина прокомментировала произошедшую ситуацию и раскрыла её перспективы:
«Прежде всего, нужно дождаться результатов проверки, которую проводит руководство детского сада. Если нарушения подтвердятся, то заведующая сама будет вправе обратиться в полицию. И правоохранительные органы сами расценят действия воспитателя – являются ли они административным или уголовным правонарушением».