Избивали, сажали на цепь и кормили протухшими продуктами: массовая гибель пациентов интерната в Кемеровской области. Жуткие подробности

29 января 2026, 12:53

Фото: iStock/Hartmut Kosig

В психоневрологическом интернате в Кемеровской области произошла серия смертей, которая обросла противоречивыми версиями, жалобами сотрудников и рассказами пациентов. Официальные формулировки соседствуют с жуткими подробностями быта, а массовые госпитализации начались лишь после публикаций в сети. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Предварительная причина массовой гибели пациентов Точные причины смерти «Тухлая рыба и одна мясорубка на всё»: новые подробности Холод в палатах и пневмония «Лекарств нет, обращайтесь после каникул» Пустые счета и пенсии у администрации Били, сажали на цепь и наводили порядок для комиссии Грибковые ногти и забор крови без стерильности Предостережения от Роспотребнадзора

Предварительная причина массовой гибели пациентов

Фото: iStock/aradaphotography



Точные причины смерти

женщина, 69 лет — декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, умерла в машине скорой помощи;

женщина, 67 лет — хроническая сердечная недостаточность, умерла в ПНИ;

две женщины, 79 лет — энцефалопатия сложного генеза и декомпенсация сердечной недостаточности;

мужчина, 42 года — тромбоэмболия, умер в стационаре Прокопьевской городской больницы;

мужчина, 68 лет — хроническая обструктивная болезнь лёгких в стадии декомпенсации, умер в Прокопьевской городской больнице;

девушка, 21 год — диагнозы ДЦП и церебральный паралич, умерла в психоневрологическом интернате.

«Тухлая рыба и одна мясорубка на всё»: новые подробности

Фото: iStock/keladawy

Холод в палатах и пневмония

«Лекарств нет, обращайтесь после каникул»

Пустые счета и пенсии у администрации

Фото: iStock/takasuu

Били, сажали на цепь и наводили порядок для комиссии

Грибковые ногти и забор крови без стерильности

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel



Предостережения от Роспотребнадзора