Избивали, сажали на цепь и кормили протухшими продуктами: массовая гибель пациентов интерната в Кемеровской области. Жуткие подробности
В психоневрологическом интернате в Кемеровской области произошла серия смертей, которая обросла противоречивыми версиями, жалобами сотрудников и рассказами пациентов. Официальные формулировки соседствуют с жуткими подробностями быта, а массовые госпитализации начались лишь после публикаций в сети. Подробности — в материале «Радио 1».
Предварительная причина массовой гибели пациентов
В январе в Прокопьевском психоневрологическом интернате (ПНИ) скончались девять человек. Семь из них умерли непосредственно в учреждении, остальные — после госпитализации, сообщили власти региона. Всего в больницы доставили 50 пациентов. Изначально причиной смертей называли грипп типа А.
Позже появлялась и другая версия: большинство умерших якобы скончались от проблем с сердцем, а причиной массовых госпитализаций могла стать протухшая еда. При этом пациенты жаловались на высокую температуру, головную боль и кашель, но, по их словам, жаропонижающие им не выдавали и в больницы не везли. Массовая госпитализация началась только после публикаций в интернете.
Точные причины смерти
Часть пациентов умерли в самом интернате, часть — в больнице или по пути к медикам. Одна из пациенток скончалась в машине скорой помощи. Диагнозы умерших:
- женщина, 69 лет — декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, умерла в машине скорой помощи;
- женщина, 67 лет — хроническая сердечная недостаточность, умерла в ПНИ;
- две женщины, 79 лет — энцефалопатия сложного генеза и декомпенсация сердечной недостаточности;
- мужчина, 42 года — тромбоэмболия, умер в стационаре Прокопьевской городской больницы;
- мужчина, 68 лет — хроническая обструктивная болезнь лёгких в стадии декомпенсации, умер в Прокопьевской городской больнице;
- девушка, 21 год — диагнозы ДЦП и церебральный паралич, умерла в психоневрологическом интернате.
По данным SHOT, у многих госпитализированных были нарушения в работе сердца. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
«Тухлая рыба и одна мясорубка на всё»: новые подробности
Сотрудники и пациенты утверждают, что причиной инфекции могла стать некачественная еда. В ПНИ ранее уже находили 140 килограммов минтая без документов — рыба предназначалась для постояльцев, но Россельхознадзор вовремя указал на нарушение, и продукты списали. В 2024 году ведомство выписало предостережение администрации интерната, последние проверки Роспотребнадзора проходили в 2023 и 2024 годах.
По словам очевидцев, мясо, рыбу и овощи измельчали в одной мясорубке из-за отсутствия оборудования. Испорченные продукты не выбрасывали, а готовили из них еду. Пациенты рассказывали о сгнивших овощах, тухлой рыбе и заплесневевшей курице. Кухня и кладовые, по их словам, кишели тараканами.
Холод в палатах и пневмония
Постояльцы жаловались на жуткий холод в корпусах — отопление работало слабо,а термометры показывали около +15 градусов. Люди спали в свитерах и шерстяных носках. Пневмонией заболели не только пациенты, но и сотрудники учреждения, четверых из них отстранили от работы.
Сотрудники утверждают, что вспышка пневмонии и нарушения санитарных норм обсуждались во всех инстанциях. Проверки приезжали, но работу интерната никто не останавливал. Работники сами болели пневмонией, у некоторых выявили гемофильную палочку, способную вызывать поражение центральной нервной системы и болезни лёгких.
«Лекарств нет, обращайтесь после каникул»
По словам сотрудников, в новогодние праздники в интернате не было лекарств. Многие слегли с гриппом и пневмонией, но администрация якобы просила обращаться за лечением после каникул. Одному из пациентов стало плохо ночью, и только тогда вызвали скорую помощь.
Все девять умерших, по словам работников, находились в одном корпусе — там содержались лежачие пациенты. В интернате проживало около 500 человек.
Пустые счета и пенсии у администрации
Сотрудники и пациенты рассказывали, что банковские карты постояльцев, на которые поступали пенсии, находились у администрации. Деньги снимали на покупку еды и лекарств. Если пациент просил приобрести что-то для личного пользования, ему отказывали, утверждая, что на счетах пусто. По данным SHOT, полностью выплаты отнимали у тех, у кого нет родственников, а остальным оставляли лишь четверть суммы.
Били, сажали на цепь и наводили порядок для комиссии
Сотрудники утверждают, что в дни проверок учреждение преображалось: закупались свежие продукты, стелилось чистое бельё, пациентов наряжали в аккуратную новую одежду. В остальное время, по их словам, с постояльцами обращались жёстко — били и даже сажали на цепь.
В 2022 году в доме-интернате произошёл скандал: постояльца-подростка жёстко избили и посадили на цепь якобы за воровство. Видео опубликовал местный юрист, но администрация подала на него в суд и выиграла дело — ролик обязали удалить, а правозащитника оштрафовали на три тысячи рублей. По некоторым данным, случаи избиений фиксировались и позже.
Грибковые ногти и забор крови без стерильности
Во время проверки прокуратуры выявили вопиющие нарушения санитарных норм. По данным SHOT, грибковые ногти пилили там же, где брали кровь у пациентов. Элементарную дезинфекцию не проводили, а забор крови делали не в стерильных помещениях.
Предостережения от Роспотребнадзора
За последние шесть лет дому-интернату выносили минимум два предостережения. В 2019 году одного из пациентов лечили без его согласия. В 2021 году Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических правил, персонал обязали пройти обследование, часть работников отказалась и была уволена, учреждение и сотрудники получили шесть штрафов.
Последняя проверка прошла 19 августа 2025 года — нарушений не выявили. Директор ПНИ Елена Александровна Морозова отказалась комментировать массовые смерти до окончания проверок.