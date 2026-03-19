Домашнее насилие в Пермском крае: 23-летняя мать из Кукуштана сбежала от возлюбленного, который избивал ее ногами и палкой
23-летняя жительница поселка Кукуштан Пермского края Алина стала жертвой домашнего насилия со стороны отца своего пятимесячного ребенка. По словам девушки, мужчина регулярно применяет физическую силу и угрожает ей расправой. О произошедшем журналистам рассказала близкая подруга пострадавшей, поскольку сама Алина в настоящее время не готова к общению со СМИ. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Знакомство со школы и начало отношенийС Валерием (имя изменено) Алина знакома около десяти лет — молодые люди учились в одной школе, дружили и находились в одной компании. В 2024 году их общение перешло в романтическое: они начали активно переписываться, встречаться и проводить вместе больше времени.
Отношения развивались стремительно, и вскоре пара приняла решение съехаться, арендовав квартиру. В тот период Алина работала в магазине одежды, а Валерий был трудоустроен в нефтяной компании и ездил на вахты на север.
По словам подруги, на начальном этапе никаких тревожных сигналов в поведении мужчины не наблюдалось. Он казался общительным, доброжелательным и позитивным человеком. Однако после начала совместной жизни ситуация начала меняться.
Первые проявления агрессии и зависимость от алкоголяСожительство выявило агрессивные стороны характера Валерия. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения он мог толкать Алину и поднимать на нее руку. Изначально травмы не носили тяжелого характера, а после каждого инцидента мужчина приносил извинения, а Алина прощала.
Девушка знала о проблемах партнера с алкоголем, однако, по словам близких, не осознавала масштаб зависимости и возможные последствия.
Беременность и первое тяжелое избиениеПосле того как Алина забеременела, ситуация не улучшилась, а, напротив, значительно ухудшилась. В феврале 2025 года, уже находясь в положении, девушка подверглась серьезному избиению. Медицинское обследование зафиксировало закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Алина обратилась в полицию и написала заявление, однако, как утверждается, Валерия вскоре отпустили без серьезных последствий. Несмотря на произошедшее, пара возобновила отношения. Девушка надеялась, что рождение ребенка изменит поведение мужчины.
Насилие после рождения ребенкаОднако даже рождение дочери не повлияло на поведение мужчины. В середине декабря Алина вместе с младенцем покинула квартиру и переехала к подруге. Дождавшись, когда мужчина уедет на вахту, она вернулась за своими вещами, после чего поехала к матери и объявила Валерию о разрыве отношений.
После расставания он начал преследовать Алину. По словам подруги, он регулярно появлялся у ее дома, угрожал, манипулировал и пытался вернуть отношения. Мужчина чередовал угрозы с попытками вызвать жалость.
«Когда они расстались, он не давал ей покоя. Преследовал как маньяк, тешил себя иллюзиями, что она его любит, угрожал самоубийством. Когда видел, что она не реагирует на эти манипуляции, снова переключался на агрессию: "Я тебя убью, дверь подожгу, я тебя найду". А потом, когда понимал, что и это не действует, опять переходил в режим жалости: "Я без вас не могу, я вас так люблю, почему ты не хочешь вернуться?"», — рассказала подруга жертвы.
Финансовая зависимость и вынужденная встречаДополнительным фактором давления стала финансовая зависимость. Валерий заявил, что не будет оказывать материальную помощь ребенку, если не сможет с ним видеться.
Пособие по уходу за ребенком составляет около 15 тысяч рублей, при этом младенцу требуется дорогостоящая молочная смесь. Алина жила с мамой и испытывала серьезные финансовые трудности. В результате она согласилась на встречу, чтобы отец смог увидеть ребенка.
Жестокое избиение 14 марта14 марта Алина вместе с дочерью приехала к бабушке Валерия. По словам подруги, сначала встреча проходила спокойно. Девушка старалась вести себя максимально осторожно и избегать конфликтов.
Позже бабушка предложила присмотреть за ребенком, а паре — выйти поговорить. Они направились к квартире, где ранее проживали вместе. После того как Алина вошла внутрь, мужчина закрыл дверь и в течение нескольких часов избивал ее ногами и палкой.
Главным требованием Валерия было разблокировать телефон девушки, чтобы получить доступ к ее перепискам и узнать, с кем она общается. Алина отказывалась: девушка уже общалась с различными людьми, чтобы наладить личную жизнь. Алина боялась, что если мужчина увидит это, то разозлится еще сильнее и убьет ее.
Однако, когда ситуация стала критической и она начала терять сознание, девушка была вынуждена выполнить требование.
«В какой-то момент она начала терять сознание, поняла, что больше не выдержит, и разблокировала телефон. Он все прочитал и избил ее еще сильнее. Потом, выдохшись, он просто открыл дверь и выпустил ее. Алина босиком убежала», — рассказала подруга.
Состояние пострадавшей и помощь со стороныАлина проходит медицинское обследование. У нее диагностировано сотрясение мозга, зафиксированы множественные гематомы и следы ударов. Девушке трудно передвигаться, при этом она вынуждена ухаживать за пятимесячным ребенком.
Помощь оказывают неравнодушные люди: они собирают средства, помогают с жильем и планируют организовать переезд в безопасное место. Близкие опасаются, что мужчина может продолжить преследование.
После того как история получила широкую огласку в социальных сетях, с Алиной связалась бывшая партнерша Валерия. Она сообщила, что ранее пережила аналогичную ситуацию. В итоге ей пришлось преехать в другой город.
Комментарий адвоката: как действовать жертвам домашнего насилияАдвокат Никита Зорин в беседе с «КП-Пермь» подчеркнул, что в подобных ситуациях первоочередной задачей является обеспечение личной безопасности. По его словам, при наличии угрозы жизни необходимо покинуть опасное место. В настоящее время существуют специализированные центры, предоставляющие временное жилье при поддержке волонтеров.
Юрист также отметил важность фиксации каждого случая насилия. Обращаться в полицию необходимо при каждом эпизоде, даже если речь идет о незначительных травмах — ушибах, ссадинах или гематомах.
Ключевое значение имеет судебно-медицинская экспертиза, на основании которой принимается решение о возбуждении уголовного дела. При систематическом характере насилия, если зафиксировано более двух обращений в течение года, действия могут быть квалифицированы по статье «Истязание», предусматривающей ответственность за регулярное причинение побоев или иных насильственных действий.
«Без помощи специалиста жертвы домашнего насилия часто опускают руки. Здесь важно действовать системно и доводить дело до конца. На каждое решение сотрудников полиции нужно реагировать: если вы с ним не согласны, обжалуйте его в прокуратуре и добивайтесь привлечения обидчика к ответственности», — добавил юрист.
Реакция правоохранительных органовВ январе Алина дважды обращалась в полицию с заявлениями об угрозах. Валерий оправдывал свое поведение нестабильным эмоциональным состоянием.
В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что 14 марта в отдел полиции Кукуштана поступило заявление от местной жительницы о нанесении побоев знакомым. В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сейчас Алина рассчитывает на возбуждение уголовного дела и привлечение Валерия к ответственности. Ее основное желание — обеспечить безопасность себе и ребенку, а также иметь возможность жить без постоянного страха.