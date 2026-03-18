Заключённый сбежал из Лувра во время экскурсии и был задержан
Во Франции заключённый сбежал во время «воспитательной» экскурсии в Лувре, однако позже его вновь задержали. Об этом сообщает Figaro.
Мужчина отбывал наказание за кражу со взломом и торговлю наркотиками. Суд разрешил ему временно покинуть тюрьму вместе с ещё двумя заключёнными для посещения выставки, посвящённой правам заключённых и условиям содержания. При этом, как отмечается, администрация тюрьмы и прокуратура выступали против такого решения, однако суд не учёл их позицию.
Изначально сопровождать группу должны были шесть сотрудников, включая охранников, но фактически их было меньше — только двое сотрудников службы реинтеграции и двое надзирателей. Во время экскурсии заключённому удалось скрыться. Позже его задержали в Сенегале, где он сейчас находится под стражей и ожидает экстрадиции во Францию.
