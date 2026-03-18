В Москве росгвардейцы задержали иностранца, объявленного в розыск за побои
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
На востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 33-летнего уроженца одной из стран СНГ, который находился в федеральном розыске.
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что неподалёку от дома 15 на 15-й Парковой улице скрывается гражданин, числящийся в розыскных базах. Выехавшие на место сотрудники Росгвардии обследовали указанный район и обратили внимание на мужчину, который ожидал общественный транспорт на остановке. Когда подозреваемый зашёл в салон автобуса, правоохранители задержали его.
В ходе разбирательства выяснилось, что на родине задержанного объявили в розыск за нанесение тяжких телесных повреждений. Иностранец скрывался от правосудия и находился в межгосударственном розыске. После задержания его передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
