Серийного пиромана, который поджёг как минимум 15 квартир, задержали в Томской области
Сотрудники полиции задержали жителя Северска Томской области. Его подозревают в умышленном поджоге чужого имущества. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
С июля прошлого года в Северске начались пожары в жилых домах, что вызвало беспокойство среди местных жителей. За полгода в городе произошло более десяти возгораний квартир и один пожар в аварийном нежилом здании. Правоохранительные органы провели расследование и задержали подозреваемого.
Им оказался молодой человек, который на допросе признался в поджогах и объяснил свои действия желанием наблюдать за огнём. В настоящее время следователи проверяют его на причастность к другим пожарам в дачном некоммерческом товариществе (СНТ) города. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на преступление и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
