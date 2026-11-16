16 ноября 2026, 16:06

Фото: iStock/ViniSouza128

После летнего хранения шерстяной одежде может понадобиться не только проветривание. Прежде чем надеть любимый свитер, стоит проверить его состояние, осмотреть шкаф и выбрать подходящий способ ухода. Как освежить шерсть, когда нужна чистка и что делать при следах моли? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание С чего начать после летнего хранения Как освежить шерстяные вещи Когда нужна стирка или химчистка Что делать, если обнаружили моль Помогают ли ловушки и ароматные саше Как хранить шерсть после проверки

С чего начать после летнего хранения

Как освежить шерстяные вещи

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Когда нужна стирка или химчистка

Что делать, если обнаружили моль

Помогают ли ловушки и ароматные саше

Как хранить шерсть после проверки