В загрязненной реке в Таиланде появились «рыбы-зомби»
Житель Таиланда начали вылавливать вдоль берегов реки Меконг сомов с язвами, наростами и нехарактерным окрасом плавников. Об этом пишет газета South China Morning Post.
По данным издания, появление таких «рыб-зомби», вероятнее всего, вызвано загрязнением воды. Экологический активист Аомбун Тхипсуна связал это с возможным попаданием мышьяка и тяжелых металлов из-за добычи полезных ископаемых выше по течению.
По его словам, больные особи стали попадаться рыбакам еще в начале 2020-х. Примерно с 2023-го фиксировался рост концентрации тяжелых металлов, а с 2024 по 2026 год содержание мышьяка в реке превышало допустимую норму в 3-4 раза. Экологи предупреждают, что если ситуация не изменится, то может произойти экологическая катастрофа.
Меконг является источником пресной воды для десятков миллионов человек и протекает по территории Китая, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Местное руководство уже обратилось к властям некоторых стран с предложением обязать горнодобывающие компании возводить в воде дамбы или заградительные барьеры.
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