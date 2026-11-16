В загрязненной реке в Таиланде появились «рыбы-зомби»

16 ноября 2026, 15:42

SCMP: в реке Меконг в Таиланде выловили сомов с язвами и наростами

Фото: iStock/Nuture

Житель Таиланда начали вылавливать вдоль берегов реки Меконг сомов с язвами, наростами и нехарактерным окрасом плавников. Об этом пишет газета South China Morning Post.