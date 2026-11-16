Названы причины детского ожирения в России

16 ноября 2026, 14:55

Онищенко: избыток калорий и сбитый режим питания приводят к ожирению у детей

Фото: iStock/ELENA BESSONOVA

Причина детского ожирения в России заключается в избытке калорий и сбитом режиме питания. Об этом заявил академик РАН, заслуженный врач России и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.





По его словам, которые приводит НСН, ребенок набирает вес, когда получает с пищей больше энергии, чем тратит. Нередко дети переедают за полдником и ужином, а в промежутках между основными приемами пищи слишком часто перекусывают.



По статистике Минздрава, в 2025 году в стране насчитывалось три миллиона взрослых пациентов с ожирением и 700 тысяч юных. За пять лет число зарегистрированных случаев у детей до 14 лет выросло в 1,3 раза.



Особое внимание академик уделил фастфуду: привычка перекусывать на ходу ломает регулярный режим с завтраком, обедом и ужином. Он подчеркнул, что генетически заложенная культура питания оказалась нарушена.



«Теперь же есть фастфуд, и ребенок может идти по улице и немытыми руками брать и жевать картошку, которую ему пожарили в коричневом мешке», — заметил Онищенко.