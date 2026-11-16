В Госдуме ответили, как заставить работодателя индексировать зарплату

16 ноября 2026, 14:10

Депутат Бессараб: работодатель обязан учитывать рост цен при индексации зарплат

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Отсутствие индексации заработной платы является не «доброй волей» работодателя, а нарушением трудового законодательства. Об этом напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».