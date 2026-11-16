В Госдуме ответили, как заставить работодателя индексировать зарплату
Отсутствие индексации заработной платы является не «доброй волей» работодателя, а нарушением трудового законодательства. Об этом напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По статье 134 Трудового кодекса РФ работодатель обязан повышать реальное содержание выплат с учётом роста потребительских цен. Как отметила парламентарий, механизм обеспечения повышения реального содержания зарплаты прописан не для всех работодателей одинаково, однако отсутствие такого порядка в документах не освобождает от обязанности — индексировать зарплату всё равно необходимо.
Если зарплата не растёт, работнику прежде всего следует выяснить, какой порядок повышения действует внутри организации. Для этого нужно изучить положение об оплате труда, коллективный договор и другие документы, регулирующие выплаты. Затем рекомендуется обратиться к работодателю письменно — попросить разъяснить, когда проводилась последняя индексация, как рассчитывался её размер и планируется ли очередная.
Начинать лучше в досудебном порядке, советует Бессараб. Если договориться не удалось, следующим шагом может стать обращение в профсоюз, а при его отсутствии или если он не помог — в Государственную инспекцию труда. Депутат подчеркнула, что это разные требования: индексация не равна повышению до МРОТ. Даже если зарплата выше минимальной, обязанность обеспечивать рост её реального содержания сохраняется.
Компании при этом вынуждены учитывать рынок труда: при низкой безработице приходится конкурировать за специалистов, и многие пересматривают выплаты в начале года, ориентируясь на инфляцию и отраслевые показатели. Однако такая практика — не замена индексации, а скорее следствие конкуренции.
По словам депутата, многие работники предпочитают не вступать в затяжные разбирательства, а искать другое место работы, фактически «голосуя» за отношение к себе заявлениями об увольнении. Но у тех, кто готов отстаивать права, есть законный путь: документы, письменное обращение, профсоюз и ГИТ.
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