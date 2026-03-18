«Два ребенка волокут домой пьяную мать»: почему алкоголичка с многолетним стажем отказывается от лечения? Подробности
34-летняя Вероника Якубова переживает за судьбу своих младших брата и сестры, которые живут с матерью-алкоголичкой в Оренбургской области. По ее словам, дети предоставлены сами себе, остаются дома одни на несколько дней, пока мать пьёт. Девушка хочет взять детей под опеку, чтобы они не повторили её судьбу и не попали в детский дом. Подробности — в материале «Радио 1».
Позиция соседки Татьяны Якубовой
Соседка Александра Попкова в студии программы «Мужское / Женское» заявила, что Татьяна ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и проводит время на квартире с разными мужчинами, оставляя своих детей без присмотра. Соседи неоднократно пытались помочь Татьяне избавиться от алкогольной зависимости, но все их усилия оказались безуспешными. По словам Александры, однажды несовершеннолетние дети сами привели пьяную Татьяну домой.
Попкова сообщила, что дочь Татьяны, Вероника, однажды обратилась к ней с просьбой вмешаться и обратиться в органы опеки, чтобы те забрали детей у Татьяны. Однако вскоре Александра и Вероника договорились, что дети некоторое время будут жить у Попковой.
Рассказ Татьяны Якубовой
Татьяна Якубова, мать пятерых детей, утверждает, что начала употреблять алкоголь после смерти мужа, матери и сестры в 2016 году. Стоит отметить, что она лишилась родительских прав на троих детей.
51-летняя Татьяна, осознавая наличие алкогольной зависимости, отрицает необходимость лишения её родительских прав на 14-летнюю Леру и 11-летнего Антона. Она считает, что дети обеспечены всем необходимым, а её проблемы с алкоголем не влияют на их благополучие.
Женщина утверждает, что поддерживает хорошие отношения со старшей дочерью и готова пройти курс лечения, чтобы избежать разлуки с младшими детьми. Однако Татьяна категорически против длительного пребывания в клинике, предпочитая ограниченные сроки реабилитации.
Мнение старшей дочери Татьяны
Вероника Якубова заявляет, что её мать Татьяна раньше вела себя иначе. По словам девушки, она узнаёт всю правду о происходящем от соседки Александры. Младшие дети очень привязаны к матери и не рассказывают о её пьянстве, отметила Вероника.
Девушка рассказала, что попала в детский дом в возрасте около 15 лет, когда её мать лишили родительских прав. При этом Вероника готова забрать брата и сестру к себе, чтобы обеспечить им достойные условия жизни.
Вердикт экспертов студии
Эксперты студии пришли к единому выводу, что Татьяна Якубова отказывается от лечения от алкогольной зависимости и не проявляет интереса к воспитанию своих детей. Они выразили надежду, что старшая дочь Татьяны, Вероника, сможет взять на себя заботу о младшем брате и сестре и оформить над ними опекунство. Это даст им возможность расти в благополучной и безопасной среде, избегая тех жизненных трудностей, которые возникают из-за их матери.