В Москве арестовали мужчину по делу о многолетнем насилии над ребёнком
В Москве задержали и арестовали мужчину, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, преступления совершались на протяжении нескольких лет — с 2009 по 2016 год — в квартире на Домодедовской улице, а также на территории Тульской области. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы спустя длительное время, рассказав о произошедшем родственникам.
Фигуранту предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают работу по делу. Мужчину также проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Московского региона.
