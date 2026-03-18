Швейцарец пытался выгнать россиянина с пляжа во Вьетнаме
Россиянина пытались выгнать с элитного пляжа во Вьетнаме из-за татуировки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Денис со своими той-пуделями проводил отпуск в Дананге. К нему обратился швейцарец с просьбой покинуть пляж пятизвёздочного отеля, утверждая, что собаки мешают другим отдыхающим. Он вызвал охрану, чтобы выгнать россиянина, но сотрудники отеля отказались, так как на пляже можно находиться с животными.
Однако швейцарец не успокоился. Он снова подошёл к мужчине, на этот раз из-за татуировки на русском языке «Побеждай любя». Швейцарец кричал, что «людям из вашей страны здесь не место» и что Денису не следовало находиться в отеле. Турист начал угрожать, говоря о своих влиятельных связях и о том, что его друзья разберутся с россиянами. Денис не стал реагировать на угрозы и продолжил загорать на пляже до вечера. После этого он оставил множество негативных отзывов об отеле, обвиняя его в русофобии.
Позже собственник отеля связался с российским туристом. Он принёс извинения и заявил, что не разделяет политические взгляды швейцарца. Владелец отеля также предупредил, что при повторении подобной ситуации иностранец будет внесён в чёрный список.
