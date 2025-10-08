08 октября 2025, 14:11

Кадры с места убийства Супоницкого (Видео: Следственный комитет РФ)

Сегодня утром в Санкт-Петербурге произошло шокирующее преступление, оборвавшее жизнь одного из самых известных зодчих Северной столицы, 70-летнего Александра Супоницкого. Архитектора хладнокровно застрелили в подъезде собственного дома на глазах у своей 10-летней дочери. Ребенка, пережившего немыслимую травму, убийца, к счастью, не тронул. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Убийство архитектора Супоницкого: что известно Семья и личная жизнь Супоницкого Мотивы преступления, кто убил Супоницкого Наследие Супоницкого: от станций метро до мостов

Убийство архитектора Супоницкого: что известно

Семья и личная жизнь Супоницкого

Мотивы преступления, кто убил Супоницкого

Наследие Супоницкого: от станций метро до мостов