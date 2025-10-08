Два выстрела в голову на глазах у 10-летней дочери: как убивали архитектора Супоницкого и в чем призналась его молодая жена-модель
Кадры с места убийства Супоницкого (Видео: Следственный комитет РФ)
Сегодня утром в Санкт-Петербурге произошло шокирующее преступление, оборвавшее жизнь одного из самых известных зодчих Северной столицы, 70-летнего Александра Супоницкого. Архитектора хладнокровно застрелили в подъезде собственного дома на глазах у своей 10-летней дочери. Ребенка, пережившего немыслимую травму, убийца, к счастью, не тронул. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Убийство архитектора Супоницкого: что известноУтром 8 октября Александр Супоницкий, как обычно, вышел из своей пятикомнатной квартиры на улице Кременчугской, чтобы отвести младшую дочь в школу. Эта утренняя прогулка была для них семейной традицией. Однако на этот раз у лифта их уже поджидал вооруженный автоматом мужчина. По информации издания «Фонтанка», злоумышленник принудил архитектора и его маленькую дочь встать на колени. Опасаясь за жизнь ребенка, Супоницкий подчинился.
Прогремел выстрел в затылок. Архитектор рухнул на пол. Убийца, не причинив вреда девочке, скрылся. Шокированный ребенок, ставший свидетелем гибели отца, побежал обратно в квартиру, где и рассказал о случившемся матери. Правоохранительные органы продолжают работу на месте трагедии.
Семья и личная жизнь СупоницкогоЖена убитого архитектора, модель и актриса Алиса Супоницкая, утверждает, что не знала того, кто расправился с мужем.
38-летняя Алиса, обладательница титула Миссис World Russian Beauty и дизайнер, рассказала изданию «База», что накануне трагедии её муж вел себя привычно, не предвещая беды и не упоминая о каких-либо конфликтах. Он собирался отвезти дочь в школу и уже вышел из дома, но по какой-то причине вернулся. Когда он уходил во второй раз, у лифта столкнулся с убийцей.
Алиса Супоницкая является второй женой Александра. В социальных сетях она позиционирует себя как актрису и известную модель, демонстрируя гламурный образ жизни. Она имеет образование архитектора и занималась дизайном квартир в жилом комплексе «Царская столица», где они с мужем жили и произошла трагедия.
Мотивы преступления, кто убил СупоницкогоСледствие оперативно вышло на предполагаемого преступника. Им оказался 50-летний мужчина, проживавший этажом ниже Супоницкого. Прибывшие сотрудники МЧС позже обнаружили его тело.
По предварительным данным, погибший был бывшим военным. Между ним и архитектором существовал серьезный, затяжной конфликт. Нападавший ранее жил в Ленинградской области и работал в сфере строительства, что, возможно, и стало точкой пересечения их интересов и причиной вражды. Следствие рассматривает версию преднамеренного убийства, переросшего в суицид.
Наследие Супоницкого: от станций метро до мостовАлександр Супоницкий был не просто известной, а знаковой фигурой в архитектурном сообществе Петербурга и России. С 1983 года он являлся членом Союза архитекторов СССР, а затем и РФ, а позже основал собственную успешную архитектурную мастерскую. Именно его творческому гению принадлежат проекты таких знаковых для петербуржцев станций метро, как «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Он также работал над обликом Невской ратуши, яхт-клуба «Восточный», торгово-развлекательного комплекса «Пик», представлял масштабные концепции делового центра «Лахта» и апарт-квартала на намывных территориях Петербурга.
География его проектов простиралась далеко за пределы родного города: Астана, Тель-Авив, греческие Салоники, Дагестан, Краснодарский край, Арзамас, Москва. Особняком в его портфолио стоит работа в Ханты-Мансийске, где по его проектам были возведены мост через величественную реку Обь, правительственный квартал и здание театра.