Таксиста-мигранта выдворят из России после конфликта с пассажирами

08 октября 2025, 13:00

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Сургуте таксиста-мигранта поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из России после конфликта с пассажирами. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.