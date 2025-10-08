Таксиста-мигранта выдворят из России после конфликта с пассажирами
В Сургуте таксиста-мигранта поместили в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения из России после конфликта с пассажирами. Об этом URA.ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
По информации ведомства, пассажиры попросили водителя поехать другим маршрутом, однако тот отказался. Вспыхнул конфликт, разбираться с которым прибыли полицейские. Они выяснили, что водитель 1998 года рождения нарушил миграционное законодательство, и приняли решение о его выдворении.
Ранее в Калуге мигранта, избившего сверстника ребёнка, также выдворили из страны. По сведениям правоохранителей, ученик по имени Сухроб напал на мальчика в школьном туалете. Вместе с несовершеннолетним также выслали из страны и его родителей.
