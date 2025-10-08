Убийца архитектора Супоницкого был причастен к отмыванию средств при строительстве домов для ФСБ

08 октября 2025, 13:21

Убийца Супоницкого был фигурантом дела об отмывании денежных средств

Фото: iStock/Zolnierek

Подозреваемый в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Петербурге Константин Козырев ранее был фигурантом дела об отмывании денежных средств при строительстве домов по государственным контрактам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.