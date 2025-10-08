Убийца архитектора Супоницкого был причастен к отмыванию средств при строительстве домов для ФСБ
Подозреваемый в убийстве архитектора Александра Супоницкого в Петербурге Константин Козырев ранее был фигурантом дела об отмывании денежных средств при строительстве домов по государственным контрактам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 2010–2011 годах строительный холдинг «Петротрест», где Козырев занимал пост вице-президента по экономике и финансам, заключил госконтракты с ФСБ России на возведение жилых домов в Петербурге, Мурманске и Сортавале. Однако дома так и не были построены, сроки выполнения работ сорвались, и ведомство обратилось в суд.
По материалам дела, «Петротрест» получил аванс в размере более 360 миллионов рублей, при этом фактически было выполнено работ лишь на сумму около 42 миллионов рублей. В 2015 году в рамках расследования уголовного дела под уголовное преследование попал Козырев. Изначально его обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму 22 миллиона рублей, но в 2017 году суд его оправдал.
После обжалования решения истцом в ходе нового расследования выяснилось, что одна из дочерних компаний холдинга заключала фиктивные контракты с фирмами-однодневками, которые находил через третьих лиц сам Козырев. По версии следствия, на счета таких компаний перевели более 233 миллионов рублей.
Несколько месяцев назад уголовное дело против Козырева прекратили в связи с истечением сроков давности. В последнее время он находился под домашним арестом.
