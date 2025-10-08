Экс-зампред Верховного суда Момотов обвиняется в крышевании проституции
Генпрокуратура обвиняет бывшего главу Совета судей РФ Виктора Момотова в злоупотреблении статусом судьи и покровительстве вынесению незаконных судебных решений, позволивших его подельникам получить земельные участки. Кроме того, ему инкриминируют прикрытие нелегальной деятельности: почасовую сдачу номеров, сауны и оказание интим-услуг.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», дело рассматривается в Останкинском суде Москвы. Следствие требует изъять имущество Момотова и его сообщников. К тому же прокуратура просит обратить в доход государства около 100 объектов недвижимости, включая восемь гостиниц сети Marton. Также экс-судью обвиняют в дроблении бизнеса и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 миллионов рублей.
На данный момент уголовные дела в отношении Момотова не возбуждены, поскольку для этого необходима санкция главы Следственного комитета. Его соучастники по делу уже содержатся в СИЗО.
Читайте также: