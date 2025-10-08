Экс-зампред Верховного суда Момотов обвиняется в крышевании проституции

08 октября 2025, 13:11

Виктор Момотов (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Генпрокуратура обвиняет бывшего главу Совета судей РФ Виктора Момотова в злоупотреблении статусом судьи и покровительстве вынесению незаконных судебных решений, позволивших его подельникам получить земельные участки. Кроме того, ему инкриминируют прикрытие нелегальной деятельности: почасовую сдачу номеров, сауны и оказание интим-услуг.