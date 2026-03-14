Две школьницы разработали план расправы над матерью одной из них, чтобы жить вместе. Шокирующая история из Волгоградской области
История, произошедшая в городе Котельниково Волгоградской области, потрясла не только местных жителей, но и всю страну. Две несовершеннолетние школьницы — 16-летняя Ольга Т. и ее 15-летняя подруга Ольга Л. — разработали детальный план убийства. Их целью стала родная мать старшей из девушек. Подробности этой трагической истории — в материале «Радио 1»
«Любила рассказывать о своих похождениях»Обе школьницы обучались в местном Центре образования для трудных подростков. Старшая из них, Ольга Т., нередко общалась с педагогами, однако разговоры касались далеко не учебного процесса. Как вспоминала классный руководитель девушки Ирина Белошапка, откровенность ученицы порой ставила преподавателей в неловкое положение.
«Терновая не делала никакой тайны из своей личной жизни. С охотой разговаривала с нами по душам. Любила рассказывать о своих похождениях», — вспоминала педагог.Несмотря на юный возраст, 16-летняя девушка уже встречалась с молодыми людьми. В круг ее общения входили местные хулиганы. Судьба второй участницы истории — Ольги Л. — сложилась еще тяжелее. Отец девочки умер, а мачеха отказалась от нее, сочтя подростка обузой. В результате девушка осталась без дома и ночевала где придется.
Конфликт в домеСпустя некоторое время Ольга Л. оказалась в доме своей подруги Ольги Т., где проживала вместе с матерью Натальей. Там девочка задержалась надолго. Подруги быстро стали практически неразлучными и повсюду появлялись вместе.
Однако хозяйку дома, Наталью, подобное соседство откровенно тревожило.
«Мне хватает, что родная дочка переживаний добавляет, так она еще и подругу такую же нашла», — жаловалась женщина.Со временем девушки начали просить разрешения, чтобы Ольга Л. осталась жить у них постоянно. Сначала это были осторожные разговоры, затем — настойчивые просьбы. Но Наталья категорически отказалась и в конечном итоге попросила незваную гостью покинуть дом. Тем не менее 15-летняя Ольга не собиралась уходить окончательно.
«Забрала одеяло с подушкой да и спряталась в их сарае, стала там жить», — вспоминала прабабушка Ольги Т. Лидия Ивановна.В хозяйственную постройку заходили редко, поэтому Ольга Л. на протяжении нескольких недель оставалась незамеченной. Но однажды Наталья обнаружила девочку, устроила скандал и потребовала немедленно уйти. Именно этот конфликт, как позже предположили следователи, стал отправной точкой для последующих трагических событий.
План «напоить отравленным чаем»После произошедшего в головах подростков возникло страшное решение — устранить Наталью. Первоначально девушки рассматривали вариант отравления и планировали подмешать яд в чай. Однако подходящего вещества в доме не оказалось. Тогда они решили действовать силой.
Когда Наталья вернулась домой и вошла в комнату, подруги набросились на нее. Ольга Л. попыталась брызнуть женщине в глаза уксусом, рассчитывая ослепить ее. В этот момент родная дочь — Ольга Т. — подпирала дверь, чтобы мать не смогла выбежать из дома.
После этого Ольга Л. начала наносить женщине удары кирпичом. Несмотря на внезапность нападения, Наталья сумела вырваться из рук нападавших. Она разбила окно и закричала, пытаясь привлечь внимание прохожих. Короткого замешательства девушек ей хватило, чтобы выбежать из дома и спастись.
Спасение в магазинеЖенщина в панике забежала в ближайший магазин, где в тот момент работала продавщица Наталья Ломакина. По её словам, женщина ворвалась в помещение в крайне тяжёлом состоянии: она щурила глаза и едва ориентировалась в пространстве.
Ломакина сразу поняла, что произошло нечто серьезное. Она схватила пострадавшую и подвела ее к крану с водой, после чего позвонила в скорую.
Позднее врачи установили, что своевременная помощь позволила сохранить женщине зрение: кислоту быстро смыли водой, благодаря чему удалось избежать тяжелого химического ожога роговицы. Травмы головы, полученные в результате ударов кирпичом, оказались неглубокими. Однако Наталье всё равно пришлось провести в больнице около двух недель.
Побег и задержаниеТем временем нападавшие осознали, что их план провалился. Они выбежали из дома в майках и шортах — на улице в тот момент стояла холодная ноябрьская погода. Тем не менее о главном они не забыли: перед побегом обе девушки взяли из сумочки Натальи полторы тысячи рублей.
Задержать беглянок удалось уже на следующий день. Они попытались скрыться в деревне у бабушки 15-летней Ольги Л., однако именно там их обнаружили сотрудники милиции.
Примечательно, что во время допросов девушки не отрицали свою причастность к произошедшему. Старшая из них — Ольга Т. — до последнего не верила в серьезность последствий. Она была уверена, что родная мать не станет давать показания против собственного ребенка.
Прабабушка Ольги Т., Лидия Ивановна, долго не могла поверить в случившееся. Она считала, что её правнучка оказалась под влиянием подруги.
«Наша Олечка не такая! Это ее подружка беспутная научила!», — утверждала пенсионерка.
Мотив преступленияСледствие пришло к выводу, что действия подростков носили заранее спланированный характер. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тетрадь, в которой был записан подробный план. Согласно этим записям, после убийства девушки собирались спрятать тело в колодце во дворе дома.
«Девушки полагали, что таким образом его никто не сможет найти», — рассказал заместитель руководителя Михайловского межрайонного следственного отдела СУ СКП по Волгоградской области Дмитрий Кутняшенко.По версии следствия, главным мотивом преступления была корысть. Ольга Т. рассчитывала после смерти матери получить дом в наследство и самостоятельно распоряжаться имуществом.
Приговор судаСуд признал обеих несовершеннолетних виновными в заранее спланированном покушении на убийство, совершённом из корыстных побуждений.
С учётом возраста обвиняемых суд назначил им наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием срока в воспитательной колонии.
Встреча матери и дочериПосле выписки из больницы Наталья Шульжик все-таки решилась на встречу с дочерью в колонии. Однако этот разговор оказался тяжелым для обеих.
«Рассказывала, что посмотрела ей в глаза и спросила: "Ну что, ты даже не извинишься передо мной?", а та только глаза в пол потупила и молчит», — передавала слова Натальи ее бабушка Лидия Ивановна.Дальнейшая судьба девушек сложилась по-разному. Ольгу Т. освободили из колонии досрочно за примерное поведение. Ее подруга Ольга Л. отбыла назначенное судом наказание полностью.
Когда девушка вышла на свободу, ее встречала только бабушка Ева. Она на протяжении всех лет регулярно навещала внучку в колонии, привозила передачи и поддерживала ее. На вопросы окружающих о том, почему она продолжает заботиться о внучке, несмотря на совершённое преступление, женщина отвечала просто:
«Это же моя внучка. Я ее люблю. Как же я ее брошу?» — говорила женщина.