Травма клиентки во время шоппинга обошлась известной сети магазинов в миллионы
Клиентка «Золотого яблока» отсудила у сети четыре миллиона рублей после травмы, полученной во время шопинга. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Накануне Нового года Кристина (имя изменено) пришла в магазин за парфюмом и, проходя между рядами, поскользнулась на мокром полу. По её словам, незадолго до этого там разбили флакон духов, а уборку вовремя не провели. В результате — перелом, госпитализация и вынужденный отпуск почти на полгода.
Девушка направила в адрес магазина претензию на шесть миллионов, однако сеть отказалась платить и попыталась переложить ответственность на клининговую компанию. Разбирательства растянулись на несколько лет, и в итоге кассационный суд взыскал с «Золотого яблока» четыре миллиона рублей.
В эту сумму вошли утраченный заработок, штраф и судебные расходы.
