Травма клиентки во время шоппинга обошлась известной сети магазинов в миллионы

13 марта 2026, 14:23

Mash: Травма клиентки во время шоппинга обошлась «Золотому яблоку» в 4 млн руб

Фото: istockphoto/AMilkin

Клиентка «Золотого яблока» отсудила у сети четыре миллиона рублей после травмы, полученной во время шопинга. Об этом пишет телеграм-канал Mash.