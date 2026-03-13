13 марта 2026, 15:40

«Лента.ру»: В Саратове россиянин убил жену и признался в этом через 15 лет

Фото: istockphoto/blinow61

В Саратове местный житель спустя 15 лет признался в убийстве 22-летней супруги, совершённом с особой жестокостью. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России.