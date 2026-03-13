Россиянин убил жену и признался в этом через 15 лет
В Саратове местный житель спустя 15 лет признался в убийстве 22-летней супруги, совершённом с особой жестокостью. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России.
Женщина пропала в 2010 году в Саратовской области. Тогда возбудили уголовное дело, но раскрыть преступление не удалось. Позже расследование возобновили и выяснили, что свидетели обеспечили мужу пропавшей ложное алиби.
При повторных допросах они дали показания, указывающие на его причастность, после чего мужчина сделал признание. Ему предъявили обвинение.
По данным следствия, в ночь с 13 на 14 мая 2010 года он поссорился с женой на почве ревности, избил её, в том числе металлическим предметом, а затем, пытаясь скрыть следы, сбросил тело в яму и закопал.
Читайте также: