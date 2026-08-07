07 августа 2026, 03:28

Фото: iStock/Moskvich19771977

9 января 1994 года в нидерландском Пюттене убили 23-летнюю стюардессу Кристел Амброзиус. Полиция быстро нашла подозреваемых и суд отправил за решётку двух местных жителей. Однако мужчины не признавали вину, а биологические следы указывали на другого человека. Лишь спустя годы ДНК-тест помог раскрыть преступление и оправдать тех, кто потерял семь с половиной лет жизни в тюрьме. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Убийство Кристел Амброзиус в Пюттене Показания друзей стали главным доказательством ДНК преступника не совпала с генетическим материалом обвиняемых Оправдание спустя семь с половиной лет Как полиция нашла настоящего убийцу Кристел Амброзиус Приговор настоящему преступнику

Убийство Кристел Амброзиус в Пюттене

Показания друзей стали главным доказательством

Фото: iStock/Alsu Faskhieva

ДНК преступника не совпала с генетическим материалом обвиняемых

Оправдание спустя семь с половиной лет

Как полиция нашла настоящего убийцу Кристел Амброзиус

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Приговор настоящему преступнику