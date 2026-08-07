Двое мужчин провели 7,5 лет в тюрьме за убийство стюардессы, пока настоящий преступник оставался на свободе. Что известно?
9 января 1994 года в нидерландском Пюттене убили 23-летнюю стюардессу Кристел Амброзиус. Полиция быстро нашла подозреваемых и суд отправил за решётку двух местных жителей. Однако мужчины не признавали вину, а биологические следы указывали на другого человека. Лишь спустя годы ДНК-тест помог раскрыть преступление и оправдать тех, кто потерял семь с половиной лет жизни в тюрьме. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Убийство Кристел Амброзиус в ПюттенеКристел Амброзиус приехала в дом бабушки 9 января 1994 года. Пожилая родственница отсутствовала, а девушка должна была присмотреть за жильём и хозяйством. Через некоторое время Кристел перестала отвечать на звонки. Родственники забеспокоились и отправились к дому. Там они нашли тело девушки. На шее остались следы насилия, а одежды на погибшей почти не было. Следствие установило, что преступник изнасиловал Кристел, а затем убил её. Из дома пропали недорогие украшения хозяйки. Злоумышленник забрал и банковскую карту девушки, но ни разу ею не воспользовался. Убийство потрясло небольшой Пюттен. Дом стоял у леса, вдали от соседей. Сыщики решили, что преступник хорошо знал окрестности и мог жить неподалёку.
Показания друзей стали главным доказательствомПолиция обратила внимание на компанию из четырёх молодых мужчин. В день трагедии они катались по лесу на старом Mercedes и несколько раз проезжали мимо дома бабушки Кристел.
На первом допросе все четверо заявили, что ничего подозрительного не заметили. Позже двое участников компании изменили показания. Они рассказали, что 22-летний Вилко Витс и 35-летний Херман дю Буа якобы остановились у дома, вошли внутрь и напали на девушку.
Оставшиеся в машине мужчины утверждали, что их друзья позднее хвастались убийством и рассказывали детали преступления. Следствие сделало их ключевыми свидетелями. Других серьёзных доказательств полиция не нашла. Украшения и карту не обнаружили. Отпечатки Витса и дю Буа в доме отсутствовали.
ДНК преступника не совпала с генетическим материалом обвиняемыхНа теле Кристел сохранились биологические следы насильника. Экспертиза показала, что они не принадлежали ни Витсу, ни дю Буа, ни двум их знакомым. Этот факт мог разрушить обвинение. Однако прокуроры предложили иную версию. По их мнению, незадолго до гибели девушка могла вступить в связь с неизвестным мужчиной. Его ДНК и нашли эксперты. Следствие не смогло объяснить, кто этот человек, где Кристел с ним познакомилась и почему он не сообщил о себе после убийства. Несмотря на это, в 1995 году суд признал Вилко Витса и Хермана дю Буа виновными. Каждый получил по десять лет лишения свободы. Оба мужчины с самого начала отрицали причастность к нападению и убийству.
Оправдание спустя семь с половиной летЖурналисты, адвокаты и независимые эксперты почти сразу усомнились в приговоре. Обвинение строилось в основном на словах двух свидетелей. Материальные улики не подтверждали вину осуждённых.
В 2002 году Верховный суд Нидерландов отменил приговор. Повторное рассмотрение завершилось полным оправданием Витса и дю Буа. С момента ареста мужчины провели в заключении по семь с половиной лет. Позже они подали иск к государству и потребовали 4,5 миллиона евро компенсации. Суд назначил им 1,8 миллиона евро на двоих.
Витс и дю Буа написали книгу о пережитом. При этом нидерландское правосудие так и не назвало конкретных должностных лиц, чьи решения привели к ошибочному приговору.
Как полиция нашла настоящего убийцу Кристел АмброзиусРаскрыть преступление помогло развитие генетических исследований. Криминалисты сохранили биологические следы с места убийства. В 2008 году эксперты получили полноценный ДНК-профиль преступника. Генетический материал совпал с ДНК мужчины по имени Рональд П. Он уже отбывал срок за другое убийство. В 2005 году он во время ссоры смертельно травмировал знакомую.
В 1994 году Рональду П. исполнилось 18 лет. Он жил всего в 300 метрах от дома бабушки Кристел — в интернате для трудных подростков. Некоторые воспитанники могли покидать территорию учреждения.
Полиция допросила молодых людей, кто выходил через проходную 9 января. Среди них оказался и Рональд П. Он заявил, что ничего не знает о преступлении и не находился рядом с домом. Сыщики не взяли у него образцы крови и не проверили его причастность к убийству.