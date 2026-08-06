Супруги приехали на остров на заработки, но стали жертвами жестокой расправы
На Сахалине произошла трагедия, причиной которой, по предварительным данным, стала испорченная палатка. Мужчина погиб после жестокого избиения, а его жена получила серьёзные травмы и оказалась в воде. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
Как рассказала дочь погибшего, её родители несколько лет назад приехали на остров на заработки и решили остаться там жить. Недавно семейная пара отправилась отдыхать на озеро, где взяла у других отдыхающих навес. Однако во время использования конструкция случайно была повреждена.
Когда владельцы палатки обнаружили поломку, конфликт перерос в жестокую расправу. По словам родственников, 27-летний мужчина и его 36-летняя спутница начали избивать супругов руками и ногами.
Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался. После этого нападавшие, как утверждается, переключились на его жену — женщине сломали ребро и сбросили её в водоём. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют детали конфликта.
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