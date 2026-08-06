Супруги приехали на остров на заработки, но стали жертвами жестокой расправы

06 августа 2026, 14:02

На Сахалине мужчину насмерть избили из-за сломанной палатки

Фото: Istock / Backiris

На Сахалине произошла трагедия, причиной которой, по предварительным данным, стала испорченная палатка. Мужчина погиб после жестокого избиения, а его жена получила серьёзные травмы и оказалась в воде. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».