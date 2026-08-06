Мужчина, сбивший толпу пешеходов в Омске, потерял управление авто из-за проблем со здоровьем

06 августа 2026, 13:30

Водителю, сбившему толпу пешеходов в Омске, стало плохо с сердцем за рулём

Фото: Istock / terex

Водитель «Лады Гранты», который врезался в группу пешеходов в Омске, находится в предынфарктном состоянии. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем прямо во время движения, после чего он потерял контроль над автомобилем.