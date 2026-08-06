Мужчина, сбивший толпу пешеходов в Омске, потерял управление авто из-за проблем со здоровьем
Водитель «Лады Гранты», который врезался в группу пешеходов в Омске, находится в предынфарктном состоянии. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем прямо во время движения, после чего он потерял контроль над автомобилем.
Как сообщает BAZA, 64-летний водитель ехал по улице Масленникова и в районе пересечения с проспектом Карла Маркса выехал на островок безопасности, где находились люди. Машина сбила нескольких пешеходов.
Количество пострадавших в результате аварии увеличилось до восьми человек. Среди них — сам водитель и семь пешеходов. У людей диагностированы травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи. Пострадавших доставляют в больницы, врачи оценивают их состояние. Обстоятельства аварии и точная причина, по которой водитель потерял управление, устанавливаются.
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