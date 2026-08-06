Мать погибла вместе с трёхлетним сыном после падения из окна в Подмосковье

06 августа 2026, 11:54

В Раменском женщина пыталась спасти сына и выпала вместе с ним из окна

Фото: Istock / Oskars Bormanis

В подмосковном Раменском произошла трагедия — женщина выпала из окна вместе со своим трёхлетним сыном. Оба погибли от полученных травм.