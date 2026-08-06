Мать погибла вместе с трёхлетним сыном после падения из окна в Подмосковье
В подмосковном Раменском произошла трагедия — женщина выпала из окна вместе со своим трёхлетним сыном. Оба погибли от полученных травм.
По данным Mash, мальчик Адам (имя изменено) играл дома с братьями и сестрой и в какой-то момент оказался на подоконнике. Ребёнок потерял равновесие, после чего 39-летняя мать Марьям (имя изменено) попыталась его спасти.
Женщина бросилась к сыну, но не успела удержать его и вместе с ребёнком упала с высоты. Всё произошло на глазах у троих других детей. Прибывшие на место медики пытались оказать помощь пострадавшим. Однако мальчик скончался ещё до приезда скорой помощи. Женщину удалось доставить в больницу, но спасти её не удалось — она умерла по дороге.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все детали трагедии.
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