«Единственный выход — заниматься сексом со всеми подряд»: В Китае арабы и турки унижали и насиловали россиянок, отобрав паспорта

18 июля 2025, 14:06

Фото: iStock/yamasan

В Улан-Удэ две девушки, Вера и Кристина, мечтая о работе за границей, попали в ловушку в китайском ночном клубе в Иу. Хозяйка клуба, Лан Лан, заставила их выкачивать деньги из клиентов, угрожая даже принуждением к сексу. Девушки были в ужасе, осознавая свою опасную ситуацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Высокая зарплата и безопасные условия труда Разбитые мечты Принуждали насильно Пять дней ада Нашли укрытие

Высокая зарплата и безопасные условия труда

Фото: iStock/chuyu



Разбитые мечты

«Забудьте ваши имена. Теперь вас будут звать Лиля и Ася. Сколько вам обещали денег? 90 тысяч рублей? Может, и получите столько, если план будете выполнять. Каждую ночь чтоб приносили клубу по 450 юаней (около 5000 рублей). Не принесете — штраф! Танцуйте, развлекайте гостей — делайте все, что они захотят. За отказ — штраф! Еще про униформу: носить будете только короткие платья и туфли на высоких каблуках. Да, и макияж чтоб яркий был. Иначе — вы уже поняли — штраф!», — услышали они от Лан Лан.

Фото: iStock/Semen Salivanchuk



Принуждали насильно

Фото: iStock/deepart386



Пять дней ада

Фото: iStock/SCQBJ-JZ



Нашли укрытие