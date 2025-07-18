«Единственный выход — заниматься сексом со всеми подряд»: В Китае арабы и турки унижали и насиловали россиянок, отобрав паспорта
В Улан-Удэ две девушки, Вера и Кристина, мечтая о работе за границей, попали в ловушку в китайском ночном клубе в Иу. Хозяйка клуба, Лан Лан, заставила их выкачивать деньги из клиентов, угрожая даже принуждением к сексу. Девушки были в ужасе, осознавая свою опасную ситуацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Высокая зарплата и безопасные условия трудаВера Соколова, работавшая официанткой в родном городе, не подозревала, что её жизнь вскоре кардинально изменится. Однажды к ней подошла посетительница, восхищённая её красотой, и предложила работу за границей. Женщина, представившаяся Ольгой, рассказала о вакансии хостес в Китае, обещая высокую зарплату и безопасные условия труда. Вера согласилась встретиться с Ольгой в её офисе, где та продолжила убеждать девушку. Ольга описала идеальные условия: работа без намёков на что-то непристойное, проживание в комфортабельном отеле и высокая зарплата. Она также заверила, что виза будет оформлена легально на три месяца.
Заинтригованная, но всё же сомневающаяся Вера обсудила предложение с подругой Кристиной Решетниковой. Девушки решили отправиться вместе, и 27 июля 2018 года они вылетели в Пекин. Однако по прибытии все обещания оказались не более чем красивой иллюзией. Всё началось уже с момента их приезда: Ольга посоветовала подругам солгать китайским пограничникам, утверждая, что они туристки, хотя обещала оформить рабочие визы. В аэропорту Пекина они прошли контроль и направились в Ханчжоу, где их должен был встретить представитель.
Разбитые мечтыВодитель, который встретил девушек, предложил им воду. Уставшие после долгого перелета девочки быстро уснули. Проснулись они уже в Иу, городе с сомнительной репутацией. Их привезли в убогую комнату с двумя кроватями, где мужчина забрал их паспорта и сообщил, что за ними вернутся ночью. Так они оказались в офисе клуба Лан Лан, где их ждала совсем не та работа, о которой они мечтали.
«Забудьте ваши имена. Теперь вас будут звать Лиля и Ася. Сколько вам обещали денег? 90 тысяч рублей? Может, и получите столько, если план будете выполнять. Каждую ночь чтоб приносили клубу по 450 юаней (около 5000 рублей). Не принесете — штраф! Танцуйте, развлекайте гостей — делайте все, что они захотят. За отказ — штраф! Еще про униформу: носить будете только короткие платья и туфли на высоких каблуках. Да, и макияж чтоб яркий был. Иначе — вы уже поняли — штраф!», — услышали они от Лан Лан.
Пораженные девушки сообщили женщине, что им обещали другую работу. Лан Лан заявила о необходимости заплатить 200 тысяч рублей за паспорта. Она добавила, что они могут либо выкупить свои документы, либо отработать три месяца. После этого Вера и Кристина были уведены охраной в клуб, где царила бурная атмосфера: гости пили алкоголь, наблюдали за танцующими девушками и приглашали их к себе.
Принуждали насильноПо воспоминаниям Кристины, их с подругой посадили за столик к группе сирийцев. Китайских посетителей почти не было, в основном были арабы и турки. Им предложили выпить, но они отказались. Ситуация быстро накалилась: мужчины начали насильно заставлять девушек пить алкоголь, а затем последовали домогательства. Когда Кристина и Вера начали возмущаться, они получили несколько пощёчин. Один из мужчин даже попытался увезти Кристину из клуба. Позже она узнала о практике, когда клиенты выкупают девушек у заведения на несколько дней и могут делать с ними всё, что захотят. Кристина пыталась сопротивляться и была избита прямо на глазах охранников.
Пять дней адаКогда девушек спросили, почему они не сбежали сразу, а терпели всё это пять дней, они объяснили, что у них была обычная туристическая виза. Они опасались, что их могут отправить в китайскую тюрьму на два месяца, о чем их предупредили другие девушки. Поэтому после первой ночи девочки обратились за помощью к родителям, которые подняли шум в России. Им нужно было дождаться, пока информация дойдет до российского консульства в Шанхае, чтобы их смогли вернуть домой.
За эти пять дней им пришлось пережить множество унижений и избиений. В клубе находилось около 60 девушек из России, Белоруссии и Украины. Многие из них сознательно согласились на такую работу, но те, кто попал туда с «помощью» Ольги, были обмануты. Например, они познакомились с Леной из Иркутска, которая оказалась в отчаянной ситуации: она должна клубу 40 тысяч и не могла уехать, так как у неё не хватало денег на билет. Лена была в полном отчаянии и сказала, что единственный выход — заниматься сексом со всеми мужчинами подряд, чтобы заработать на дорогу домой.