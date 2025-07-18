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В Тюменской области десятилетнюю школьницу пытались задушить в летнем лагере

Фото: iStock/SB Arts Media

В летнем лагере в селе Тоболово Тюменской области 10-летнюю школьницу пытались задушить. Об этом рассказала мать пострадавшей в соцсетях.



По словам девочки, на нее напала 15-летняя воспитанница, которая не является вожатой. Она зажала школьницу в углу на втором этаже и начала душить.

Мать пострадавшей утверждает, что обидчица ее дочери учится в коррекционной школе и воспитывается в неблагополучной семье. Женщина добавила, что после случившегося девочка не может прийти в себя. Семья обратилась в правоохранительные органы.

По факту произошедшего проводится проверка.

Екатерина Коршунова

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