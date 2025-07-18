В Тюменской области десятилетнюю школьницу пытались задушить в летнем лагере
В летнем лагере в селе Тоболово Тюменской области 10-летнюю школьницу пытались задушить. Об этом рассказала мать пострадавшей в соцсетях.
По словам девочки, на нее напала 15-летняя воспитанница, которая не является вожатой. Она зажала школьницу в углу на втором этаже и начала душить.
Мать пострадавшей утверждает, что обидчица ее дочери учится в коррекционной школе и воспитывается в неблагополучной семье. Женщина добавила, что после случившегося девочка не может прийти в себя. Семья обратилась в правоохранительные органы.
По факту произошедшего проводится проверка.
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