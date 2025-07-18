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В Домодедово подростки избили инвалида

В Домодедово завели дело на подростков из-за избиения сверстника-инвалида
Фото: iStock/mrohana

В Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида. Видео с издевательствами опубликовано в соцсетях.



На опубликованных кадрах один из подростков отвлекал ровесника-инвалида, а другой в этот же момент со спины наносил ему удар по голове. Затем подростки продолжили избивать юношу, пока тот кричал: «За что?!»

Данный инцидент попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Москве похитили и избили инвалида по слуху из-за 100 тысяч рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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