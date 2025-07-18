Житель Химок выпрыгнул из окна, запертый женой на несколько дней
Житель подмосковных Химок госпитализирован после прыжка из окна своей квартиры, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел после того, как жена забрала ключи от жилища и оставила мужчину одного на несколько дней. По информации источника, мужчина провел в квартире двое суток, после чего попытался выбраться через окно второго этажа.
В результате падения он получил травму спины и сейчас находится в больнице, где ему предстоит операция.
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