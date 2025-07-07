Подмосковный Минтранс перечислил правила для водителей в жаркую погоду
Синоптики прогнозируют до конца недели в Московской области жаркую погоду – дневная температура поднимется выше +30°С. Участникам дорожного движения в жару следует быть осторожнее и соблюдать правила безопасности, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Пейте больше воды. В солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице. Не садитесь за руль при недомогании. Внимательно отнеситесь в поездках к близким старшего возраста. Жара влияет на организм подобно алкоголю, и это может привести к потери концентрации внимания», – отметили в ведомстве.Там добавили, что не следует оставлять детей и животных в машине даже на непродолжительное время.
«Когда на улице +30°С, уже через 10 минут температура внутри закрытого автомобиля повышается до +43°С. В таких условиях можно перегреться, а при включённом кондиционере переохладиться. Помимо этого, ребёнок в ваше отсутствие может завести машину, запутаться в ремнях безопасности, выглянуть в окно или начать играть с кнопками или рычагами», – добавили в МТДИ.Там также призвали не забывать, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной аварии. Парковаться следует в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающим экранами. Помимо этого, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения.
«Оценивайте дорожную ситуацию, не отвлекайтесь за рулём на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не совершайте резких манёвров и чаще ориентируйтесь по зеркалам, так как на дорогах большой поток мотоциклистов. Снижайте скорость перед пешеходными переходами», –продолжили в министерстве.Там напомнили, что при поломке автомобиля или ДТП нельзя оставаться посередине дороги. Нужно сразу переместить машину в крайнюю полосу и позвонить по телефону 112.
Сам водитель должен уйти за пределы проезжей части. Дело в том, что другие автомобилисты могут не заметить остановившуюся машину, и это может привести к аварии с тяжёлыми последствиями.