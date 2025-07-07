Политолог Дудаков раскрыл, сможет ли Маск стать следующим президентом США

07 июля 2025, 15:50

Политолог Дудаков: Маск не имеет права баллотироваться в президенты США

Фото: iStock/twinsterphoto

Бизнесмен Илон Маск не сможет баллотироваться в президенты США на следующих выборах, которые состоятся в 2028 году. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Татар-информом».