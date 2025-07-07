Политолог Дудаков раскрыл, сможет ли Маск стать следующим президентом США
Бизнесмен Илон Маск не сможет баллотироваться в президенты США на следующих выборах, которые состоятся в 2028 году. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Татар-информом».
Ранее стало известно, что Маск подал заявку на регистрацию своей политической партии под названием «Америка». Действующий президент Дональд Трамп резко отреагировал на такие действия предпринимателя, назвав их «нелепыми», а самого Маска – «слетевшим с катушек».
Дудаков подчеркнул, что Маск не имеет права баллотироваться в президенты, поскольку он родился не в США, а в Южной Африке. Миллиардер может попытаться найти другую кандидатуру на пост главы государства, однако в настоящее время возможностей для оказания влияния на ситуацию у него нет.
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