«Есть ли у тебя деньги?»: последний звонок сыну и украинский след. Новые детали загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге

09 июня 2026, 18:54

Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Исчезновение семьи Усольцевых 28 сентября 2025 года остаётся одной из самых загадочных трагедий последних лет. В тот день Сергей, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились из посёлка Кутурчин к горе Буратинка. Оставив машину на окраине, они ушли в лес с двумя небольшими рюкзаками и собакой породы корги, но так и не вернулись. Последний сигнал с телефона Сергея зафиксировали в семи километрах от посёлка. Спустя месяцы тщетных поисков появилась новая, пугающая гипотеза: по мнению исследователя, семья могла стать жертвой спланированного украинскими мошенниками преступления. Кто и зачем охотился на Усольцевых и что скрывает тайга, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Версии исчезновения семьи Усольцевых Роковой маршрут семьи Усольцевых Причины, по которым турбаза «Геосфера» оказалась в центре всеобщего внимания Масштабные поиски, отсутствие улик и загадочная активность телефона: что известно спустя месяцы Трагическая случайность, побег за границу или криминал: что стоит за исчезновением семьи Усольцевых Новая поисковая операция в июне: что известно о поисках у Кутурчинского Белогорья

Версии исчезновения семьи Усольцевых

«На самом деле, нет у него никаких таких огромных долгов. Я очень основательно проверил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, менять паспорт, вытаскивать семью, у него нет. Это ерунда и выдумка», — объяснил он свою позицию.

«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо. Есть человек, который, я считаю, рано или поздно себя выдаст. Я познакомился с кое-какими материалами, которые не знают журналисты. И теперь я уже уверен, что это было убийство, причём мотивированное корыстью», — рассказал Валентин.

«Мне непонятно, зачем бизнесмен Усольцев отправился на турбазу „Геосфера“. Для человека, занимающегося бизнесом, это турбаза низкой категории. А он едет туда, где нет ничего интересного, берёт с собой жену, дочь, собаку. И самое интересное — берёт крупную сумму денег», — недоумевает эксперт.

Роковой маршрут семьи Усольцевых

Причины, по которым турбаза «Геосфера» оказалась в центре всеобщего внимания



Семья Усольцевых (фото: кадр из программы «Малахов»)

Масштабные поиски, отсутствие улик и загадочная активность телефона: что известно спустя месяцы

«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить. Если допустить, что преступники избавились от тел, а затем отнесли телефон в другую локацию, это объясняет, почему многодневные поиски до сих пор не дали результата», — пояснил эксперт.

Трагическая случайность, побег за границу или криминал: что стоит за исчезновением семьи Усольцевых



Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Новая поисковая операция в июне: что известно о поисках у Кутурчинского Белогорья