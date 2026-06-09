«Есть ли у тебя деньги?»: последний звонок сыну и украинский след. Новые детали загадочного исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге
Исчезновение семьи Усольцевых 28 сентября 2025 года остаётся одной из самых загадочных трагедий последних лет. В тот день Сергей, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились из посёлка Кутурчин к горе Буратинка. Оставив машину на окраине, они ушли в лес с двумя небольшими рюкзаками и собакой породы корги, но так и не вернулись. Последний сигнал с телефона Сергея зафиксировали в семи километрах от посёлка. Спустя месяцы тщетных поисков появилась новая, пугающая гипотеза: по мнению исследователя, семья могла стать жертвой спланированного украинскими мошенниками преступления. Кто и зачем охотился на Усольцевых и что скрывает тайга, читайте в материале «Радио 1».
Версии исчезновения семьи УсольцевыхСогласно одной из версий, озвученной в интервью aif.ru, Сергей Усольцев, загадочно пропавший без вести, мог исчезнуть из-за многомиллионных долгов. Однако знакомый главы семейства, общественный журналист и исследователь Валентин Дегтярёв, считает это предположение вымыслом.
«На самом деле, нет у него никаких таких огромных долгов. Я очень основательно проверил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, менять паспорт, вытаскивать семью, у него нет. Это ерунда и выдумка», — объяснил он свою позицию.По мнению уральского уфолога, исчезновение семьи Усольцевых носит откровенно криминальный характер. Эксперт не исключает, что убийство совершено из корысти человеком из близкого окружения семьи.
«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо. Есть человек, который, я считаю, рано или поздно себя выдаст. Я познакомился с кое-какими материалами, которые не знают журналисты. И теперь я уже уверен, что это было убийство, причём мотивированное корыстью», — рассказал Валентин.Основой для таких подозрений послужили явные нестыковки в поведении бизнесмена.
«Мне непонятно, зачем бизнесмен Усольцев отправился на турбазу „Геосфера“. Для человека, занимающегося бизнесом, это турбаза низкой категории. А он едет туда, где нет ничего интересного, берёт с собой жену, дочь, собаку. И самое интересное — берёт крупную сумму денег», — недоумевает эксперт.Ещё одним странным обстоятельством стал телефонный звонок, который Сергей совершил пасынку Даниле Баталову непосредственно перед роковым отъездом. Как отмечает Дегтярёв, этот разговор был предельно коротким и тревожным. Усольцев поинтересовался: «Есть ли у тебя деньги?».
Роковой маршрут семьи Усольцевых28 сентября 2025 года семья Усольцевых отправилась по туристическому маршруту к урочищу Буратинка в районе поселка Кутурчин. Изначально планировался выход в составе группы с местным проводником, однако из-за ухудшения погоды тур отменили, и Усольцевы решились пойти самостоятельно. Этот факт стал одним из ключевых аргументов в версии о несчастном случае. Красноярская тайга с её густым лесом, сложным рельефом и отсутствием устойчивой связи способна быстро дезориентировать, а резкое похолодание делает даже непродолжительную прогулку без группы и гида крайне опасной. Между тем приверженцы криминальной гипотезы не исключают, что самостоятельный выход семьи на маршрут мог быть отнюдь не случайностью.
Причины, по которым турбаза «Геосфера» оказалась в центре всеобщего вниманияНакануне исчезновения, в ночь с 27 на 28 сентября, Усольцевы остановились на турбазе «Геосфера» в посёлке Кутурчин. Этот выбор был продиктован практичностью: на другой базе, находящейся в округе, запрещалось проживание с животными, а семья путешествовала с собакой.
Несмотря на логичное объяснение, выбор места для ночёвки стал предметом споров. По мнению одних, это была просто остановка на ночлег перед походом. Но другие недоумевают: зачем человеку с семьёй выбирать именно эту локацию, если речь шла об обычном туристическом отдыхе?
Масштабные поиски, отсутствие улик и загадочная активность телефона: что известно спустя месяцыКогда семья исчезла, развернулась масштабная поисковая операция. К ней подключились спасатели, полицейские, добровольцы и местные жители. Территорию обследовали с воздуха и пешком, однако за месяцы упорных поисков так и не удалось найти ни членов семьи, ни их собаку. По словам опытных поисковиков, в подобных случаях они обычно рассчитывают хотя бы на косвенные улики: личные вещи пропавших, обрывки одежды, следы стоянки, останки или ошейник животного. В истории Усольцевых нет даже таких слабых зацепок. Отсюда и обилие версий — от трагической гибели в тайге и атаки диких животных до сознательного ухода, эмиграции или криминальной развязки.
Особое внимание в деле уделяется мобильным устройствам. Известно, что вечером 28 сентября последний сигнал телефона Сергея Усольцева зафиксировали в семи километрах от Кутурчина, а позже в прессе появлялись сообщения о новой активности гаджетов семьи, что лишь подогревало общественный интерес. Исследователь Валентин Дегтярёв в интервью aif.ru предположил, что эти данные могут быть результатом умышленной инсценировки. По его версии, устройство могло быть перемещено злоумышленниками.
«Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить. Если допустить, что преступники избавились от тел, а затем отнесли телефон в другую локацию, это объясняет, почему многодневные поиски до сих пор не дали результата», — пояснил эксперт.
Трагическая случайность, побег за границу или криминал: что стоит за исчезновением семьи УсольцевыхТрагическая случайность выглядит первой и самой очевидной версией: семья могла заблудиться, попасть в непогоду или получить травму, а наличие ребёнка и собаки лишь осложняло передвижение. В суровой тайге человек быстро теряет ориентиры, и из-за холода с дождём даже несколько километров до посёлка могут стать непреодолимым препятствием. Однако против данного объяснения свидетельствует полное отсутствие каких-либо зацепок. По словам опытных спасателей, за месяцы поисков не удалось найти ни вещей, ни останков, ни следов пса, хотя при гибели семьи на маршруте такие находки были бы неизбежны.
Рассматривалась и версия о сознательном побеге семьи за границу. В прессе обсуждались слухи о прошлых исчезновениях Ирины Усольцевой: знакомые вспоминали, что ранее она уезжала в индийский ашрам, а затем вместе с мужем скрывалась в Таиланде. Однако против этой гипотезы говорят факты: автомобиль Усольцевых остался в посёлке, а их документы были обнаружены среди личных вещей. Ещё одна версия связана с бизнесом Сергея Усольцева и возможной деловой целью поездки.
Территория, где пропала семья, оказалась связана с частными владениями его бывших партнёров, что породило подозрения в неслучайности выбранного маршрута. Среди комментаторов и наблюдателей возник ряд вопросов: мог ли предприниматель ехать на встречу из-за конфликтов, долгов или обязательств и мог ли кто-то знать его планы заранее? Знакомый главы семьи, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярёв назвал выдумкой домыслы о многомиллионных долгах Усольцева.
Уголовное дело о пропаже семьи завели после того, как знакомый Усольцевых обратился в полицию. В Следственном комитете допустили возможность криминального характера исчезновения. Однако сама по себе отработка этой версии ещё не говорит о доказанном преступлении. Как правило, в таких случаях следствие изучает сразу несколько возможных направлений.