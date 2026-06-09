В Госдуме придумали новый механизм пенсионных выплат для Лии Ахеджаковой
Депутат Милонов: Ахеджакова должна лично приезжать в Россию за каждой пенсией
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о пенсии актрисы Лии Ахеджаковой, которая уехала в Израиль.
Выяснилось, что артистка ежемесячно получает в России 95 тысяч рублей. В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов заявил: если Ахеджакова так ненавидит страну и постоянно её ругает, то необходимо предложить ей пройти процедуру подтверждения получения выплат.
Кроме того, депутат предложил актрисе лично являться за получением денег в соответствующие учреждения.
«А то получается, мы ей платим деньги, а она, может, их выкидывает. Может, ей противно, может, это унижает её», — указал парламентарий.Милонов добавил, что на текущий момент никто не знает ситуацию с гражданством Ахеджаковой. По словам политика, она должна приехать в Россию и подтвердить желание получать выплаты, чтобы все это увидели.