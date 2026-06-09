Достижения.рф

В Госдуме придумали новый механизм пенсионных выплат для Лии Ахеджаковой

Депутат Милонов: Ахеджакова должна лично приезжать в Россию за каждой пенсией
Лия Ахеджакова (Фото: кадр из комедии «Комета Галлея»)

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о пенсии актрисы Лии Ахеджаковой, которая уехала в Израиль.



Выяснилось, что артистка ежемесячно получает в России 95 тысяч рублей. В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов заявил: если Ахеджакова так ненавидит страну и постоянно её ругает, то необходимо предложить ей пройти процедуру подтверждения получения выплат.

Кроме того, депутат предложил актрисе лично являться за получением денег в соответствующие учреждения.

«А то получается, мы ей платим деньги, а она, может, их выкидывает. Может, ей противно, может, это унижает её», — указал парламентарий.
Милонов добавил, что на текущий момент никто не знает ситуацию с гражданством Ахеджаковой. По словам политика, она должна приехать в Россию и подтвердить желание получать выплаты, чтобы все это увидели.
Ольга Щелокова

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