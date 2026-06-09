«Терпим и ждём»: Полина Диброва назвала условие для свадьбы с Товстиком

09 июня 2026, 15:37

Полина Диброва объяснила, почему они с Романом Товстиком не торопятся жениться

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва рассказала, что они с Романом Товстиком не спешат оформлять брак. В свежем выпуске шоу «Звёзды сошлись» она объяснила причины такого решения.





По словам Полины, сейчас её новый избранник продолжает судебные разбирательства с бывшей женой Еленой Товстик.



Модель считает, что стороны должны завершить эти процессы ради спокойствия детей. Именно поэтому предложения руки и сердца экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва ещё не получала.

«Сначала нужно получить предложение. Ещё пока мы терпим, ждём. Идут суды с бывшей женой. Я очень рассчитываю на благоразумие этой женщины, чтобы дети были в спокойствии. Как только всё завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни», — заявила она.