«Терпим и ждём»: Полина Диброва назвала условие для свадьбы с Товстиком
Полина Диброва объяснила, почему они с Романом Товстиком не торопятся жениться
Полина Диброва рассказала, что они с Романом Товстиком не спешат оформлять брак. В свежем выпуске шоу «Звёзды сошлись» она объяснила причины такого решения.
По словам Полины, сейчас её новый избранник продолжает судебные разбирательства с бывшей женой Еленой Товстик.
Модель считает, что стороны должны завершить эти процессы ради спокойствия детей. Именно поэтому предложения руки и сердца экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва ещё не получала.
«Сначала нужно получить предложение. Ещё пока мы терпим, ждём. Идут суды с бывшей женой. Я очень рассчитываю на благоразумие этой женщины, чтобы дети были в спокойствии. Как только всё завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни», — заявила она.По мнению Полины, такие важные события должны происходить только после того, как все остальные проблемы, включая юридические, останутся в прошлом.