29 октября 2026, 03:50

Фото: iStock/nixki

Летом 2023 года Екатерина Белянкина сбежала из частного дома в поселке Смолино на окраине Челябинска. Почти 14 лет Владимир Ческидов удерживал ее взаперти. В доме жила и другая пленница, Оксана, которую, по версии следствия, мужчина убил. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как Екатерина попала в дом Владимира Ческидова Кто еще находился в доме в Смолино Как Екатерина жила в плену Что о доме Ческидовых рассказывали соседи Как Екатерина сбежала и обратилась в полицию Что решил суд по делу Ческидова

Как Екатерина попала в дом Владимира Ческидова

Кто еще находился в доме в Смолино

Как Екатерина жила в плену

Фото: iStock/Ahmade Studios

Что о доме Ческидовых рассказывали соседи

Как Екатерина сбежала и обратилась в полицию

Что решил суд по делу Ческидова