Фиксаторы, намордники и коморка за кухней: как «смолинский маньяк» 14 лет держал девушку в плену и убил другую женщину. Что известно?
Летом 2023 года Екатерина Белянкина сбежала из частного дома в поселке Смолино на окраине Челябинска. Почти 14 лет Владимир Ческидов удерживал ее взаперти. В доме жила и другая пленница, Оксана, которую, по версии следствия, мужчина убил. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как Екатерина попала в дом Владимира ЧескидоваЕкатерина Белянкина и ее старшая сестра Елена рано остались без родителей. Детство девочки провели в детдоме, а затем вернулись в оставшуюся им квартиру в Челябинске.
Осенью 2009 года 19-летняя Екатерина сидела на лавочке возле торгового комплекса «Синегорье» у железнодорожного вокзала. К ней подошел 37-летний Владимир Ческидов. Они выпили, около часа разговаривали, после чего мужчина предложил новой знакомой поехать к нему в Смолино. Девушка согласилась.
Когда Екатерина собралась домой, хозяин пригрозил ей ножом. По ее словам, он приставил его к горлу и заявил, что не выпустит гостью из дома. Затем мужчина отвел девушку в спальню и сказал, что она теперь у него в заложниках. Елена потеряла связь с сестрой и заявила о ее пропаже.
Кто еще находился в доме в СмолиноВ доме Екатерина познакомилась с Оксаной. Ческидов назвал ее своей женой. Позже женщины поговорили, и выяснилось, что Оксана тоже находилась в плену. Она жила в гараже. По версии следствия, в 2011 году Оксана попыталась сбежать. Екатерина услышала из своей комнаты ссору и звуки борьбы. Когда она вышла, женщина уже не подавала признаков жизни. Позже следователи нашли останки Оксаны под полом дома.
Как Екатерина жила в пленуПосле гибели Оксаны Ческидов ужесточил правила. Екатерина жила в маленькой комнате за кухней. На окне стояла решетка, а вместо кровати — деревянная лавка. В помещении завелись клопы и тараканы. Связь с внешним миром пленнице давал старый телевизор.
Во время обыска следователи нашли в доме фиксаторы и намордники. По словам следователя, мужчина наказывал Екатерину, лишая ее телевизора, а за отказ выполнять требования бил. Иногда Ческидов выпускал пленницу во двор и огород. Под его присмотром она помогала матери хозяина копать землю и полоть грядки.
Что о доме Ческидовых рассказывали соседиВладимир Ческидов жил в старом доме в Смолино вместе с матерью Валентиной. По словам соседей, со временем мужчина стал затворником и почти не появлялся на улице. Его мать, напротив, часто выходила из дома. Раньше она работала в психиатрической больнице, а затем продавала очки. Валентина ездила в город, посещала танцы и лекции. Знакомая Валентины Надежда Ивановна рассказывала, что та упоминала девушку сына. При этом собеседница считала ситуацию странной: девушка никогда не появлялась на улице.
Как Екатерина сбежала и обратилась в полициюВ конце июля 2023 года у Владимира Ческидова обострилось психическое заболевание. Мать вызвала скорую, и сына увезли в больницу. Дверь в комнату Екатерины оставалась запертой. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она взяла плоскогубцы, открыла дверь и ушла. По словам женщины, перед этим Валентина дала ей деньги на дорогу. 29 июля Екатерина добралась до дома, где когда-то жила с дядей. Его там уже не оказалось, но соседка помогла найти Елену. Вместе сестры обратились в полицию.
Что решил суд по делу ЧескидоваПосле побега Екатерины следователи нашли в доме останки Оксаны. Владимиру Ческидову предъявили обвинение и отправили его в СИЗО. Мать мужчины задержали по подозрению в соучастии в похищении, но затем отпустили. Позже обвинения с Валентины Ческидовой сняли, и она проходила по делу как свидетель.
27 ноября 2024 года суд признал Владимира Ческидова невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар с интенсивным наблюдением. Срок лечения суд не указал. В марте 2025 года областной суд переквалифицировал похищение на незаконное лишение свободы, но в остальном оставил решение без изменений. Ческидов продолжает принудительное лечение.