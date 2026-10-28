В московском метро мужчину арестовали после жалобы на прикосновения к несовершеннолетней
В московском метро произошёл инцидент с участием несовершеннолетней девочки. По информации источника, вечером около 21:00 36-летний мужчина по имени Алишер находился в поезде на южном участке зелёной ветки метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
После выхода на станции «Алма-Атинская» мужчина, как утверждается, прикоснулся рукой к интимной части тела девочки, находившейся на платформе. Несовершеннолетняя вместе с одним из родителей обратилась в полицию.
Предполагаемого нарушителя установили спустя более двух недель после произошедшего. По данным публикации, мужчина признал вину, однако попросил не назначать ему строгое наказание и объяснил произошедшее случайностью.
При этом его объяснения не совпали с результатами просмотра видеозаписи с места инцидента. По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
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