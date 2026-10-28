В московском метро мужчину арестовали после жалобы на прикосновения к несовершеннолетней

28 октября 2026, 13:54

В Москве суд назначил мужчине 10 суток ареста за домогательства девочки в метро

Фото: Istock / Timur Malazoniia

В московском метро произошёл инцидент с участием несовершеннолетней девочки. По информации источника, вечером около 21:00 36-летний мужчина по имени Алишер находился в поезде на южном участке зелёной ветки метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».