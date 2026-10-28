В Подмосковье при пожаре в 17-этажке погибла девочка, 65 человек эвакуированы

28 октября 2026, 12:01

Фото: Istock/DarthArt

В Ленинском городском округе Московской области произошёл пожар в жилом многоквартирном доме, в результате которого погибла девочка-подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.





Информация о возгорании поступила 28 октября в 0:16 мск. Пожар произошёл в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново. Когда первые пожарно-спасательные отряды прибыли на место, из окна квартиры на 10-м этаже 17-этажного дома шло открытое горение.

«Подразделения незамедлительно приступили к тушению, эвакуации жильцов и поиску пострадавших. Звеньями газодымозащитной службы спасены пять человек, из них двое детей, и переданы в кареты скорой помощи. К сожалению, 16-летняя девушка скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в ведомстве.