Флейтистка в 15 лет забеременела от учителя, а в 18 вышла за него замуж. Почему 55-летний извращенец избежал наказания?
В 15 лет школьница забеременела от 55-летнего преподавателя лицея и вскоре сделала аборт. В 18 лет она вышла за наставника замуж, но брак продлился всего лишь три месяца. Мужчина не понес наказание за интимные отношения с несовершеннолетней. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».
Что известно о несовершеннолетней жертве и ее учителе
Выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского Юрий Бондаренко получил диплом музыканта в 1991 году, когда Лиза П. (имя пострадавшей изменено. – Прим. ред.), его будущая спутница жизни, еще даже не родилась.
В 2011 году Бондаренко вернулся в лицей искусств «Санкт-Петербург», чтобы возглавить духовой оркестр. За плечами у него уже 27 лет профессиональной деятельности, звание Заслуженного артиста России и руководство Ансамблем Северо-Западного регионального командования Внутренних войск МВД России. Он является офицером в отставке, примерным семьянином и любящим отцом.
Лиза, ученица лицея, играла в оркестре на флейте. Одноклассники и учителя описывают ее как добрую, старательную, скромную и тихую девочку.
«Лиза всегда была мечтательной, склонной ко всякой романтике и немного наивной. Думаю, из-за того, что ее родители в разводе, а жила она с мамой, ей не хватало мужского внимания. А Юрий Васильевич был ко всем нам добр почти по-отцовски. Так что она могла видеть в нем человека, который может восполнить эту нехватку отцовского присутствия в ее жизни. Она вполне могла в него влюбиться», — рассказала «Комсомолке» подруга школьницы Дарья (имена знакомых Лизы изменены. – Прим. ред.).
Как развивались отношения школьницы и наставника
В 2014 году флейтистке исполнилось четырнадцать лет. Между ней и её наставником завязались романтические отношения, которые начались с переписки в социальных сетях, а затем продолжились в реальной жизни. В феврале 2015 года в номере одного из отелей Санкт-Петербурга Елизавета стала женщиной.
По словам одной из её знакомых, Лиза никогда не проявляла интереса к мальчикам в лицее.
«Но мне кажется, что вся эта ситуация произошла по ее инициативе: Юрий Васильевич никогда бы не стал домогаться несовершеннолетней. А Лиза всегда уделяла ему много внимания, часто оставалась после репетиций, чтобы поговорить наедине», — отметила она.
Дирижёр и его ученица встречались то в гостинице, то в автомобиле. Весной 2016 года Елизавета узнала, что беременна. Сначала она поделилась новостью с близкой подругой, затем о беременности стало известно бабушке Лизы.
Родителям решили не сообщать об этом. Они устроили «очную ставку» с Бондаренко и заставили его пообещать, что он больше не будет приставать к Лизе. Он дал обещание. После этого Елизавета отправилась на аборт.
Дирижер, по всей видимости, не сумел сдержать свои чувства: вскоре после этого их отношения возобновились. Осенью 2016 года отец Лизы узнал о ее связи с педагогом, который был значительно старше нее. Анатолий П. незамедлительно обратился к следователям.
Увольнение преподавателя-педофила и судебные разбирательства
Тогда же разгневанный отец пришел и в лицей.
«Директор охала и просила не выносить сор из избы. У них это под носом несколько лет разворачивалось! Но в итоге Бондаренко ушел по собственному желанию», — рассказал в одном из интервью мужчина.
Директор лицея Диана Мельниченко сообщила журналистам, что до появления отца пострадавшей она ничего не знала о романтических отношениях между ученицей и преподавателем.
В мае 2017 года в Кировском районном суде Петербурга началось рассмотрение дела о «половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет». Судебные заседания назначались 16 раз, но Юрий Васильевич каждый раз пропускал их. Родители Лизы утверждали, что он постоянно находился в больницах.
Согласно информации от знакомых пострадавшей, «у неё всегда были сложные отношения с родителями». Однако в этот раз ситуация обострилась до предела, и школьница переехала к подруге. Она поддерживала избранника Лизы, утверждая, что отношения были взаимными, несмотря на то что Бондаренко продолжал жить со своей супругой.
В ходе судебных разбирательств девушка испытывала сильные эмоциональные переживания. Она то выражала желание «напиться и забыться», то цитировала Иосифа Бродского в своем блоге.
«Как называется жизнь, когда не видишь смысла в каждом прожитом дне?», — писала в то время Елизавета в своих соцсетях.
Окружение пары имело разные взгляды на их необычные отношения. Подруги школьницы одобряли ее роман, тогда как отец и директор лицея строго осуждали Лизу и Юрия Васильевича.
«Человек просто воспользовался. Он говорит, что любит, – она верит. Обещает жениться, когда ей исполнится 18. И она по-прежнему к нему приезжает, заглядывает снизу в его глаза, ложится под него», — заявил отец несовершеннолетней.
Чем закончился роман школьницы и дирижера
В сентябре 2017 года Лиза начала свой последний учебный год в лицее, поступив в 11 класс. В ноябре она отметила свое 18-летие. В начале декабря Юрий Бондаренко развелся со своей женой, а в январе женился на бывшей ученице. Однако они так и не начали жить вместе, поскольку дирижер не решился оставить семью.
Только после своей женитьбы Бондаренко предстал перед судом. Стоит отметить, что новоиспеченные супруги выглядели счастливыми.
26 февраля суд вынес приговор: дирижера осудили на год лишения свободы и запретили ему преподавать в течение трех лет. Однако сразу после оглашения приговора его освободили, поскольку, согласно примечанию к статье, вступление в брак с потерпевшей делает человека «не общественно опасным».
Тем не менее, отец девушки подозревает, что Бондаренко мог заключить брак лишь для того, чтобы избежать наказания.
Брак с Юрием, по словам родителей, оказался недолгим. В начале апреля в квартиру бабушки, где прописана Лиза, пришла повестка. Это произошло менее чем через три месяца после того, как супруг подал на развод.