Флейтистка в 15 лет забеременела от учителя, а в 18 вышла за него замуж. Почему 55-летний извращенец избежал наказания?

22 ноября 2025, 14:45

Фото: iStock/cirquedesprit

В 15 лет школьница забеременела от 55-летнего преподавателя лицея и вскоре сделала аборт. В 18 лет она вышла за наставника замуж, но брак продлился всего лишь три месяца. Мужчина не понес наказание за интимные отношения с несовершеннолетней. Подробности громкого дела — в материале «Радио 1».





Что известно о несовершеннолетней жертве и ее учителе

«Лиза всегда была мечтательной, склонной ко всякой романтике и немного наивной. Думаю, из-за того, что ее родители в разводе, а жила она с мамой, ей не хватало мужского внимания. А Юрий Васильевич был ко всем нам добр почти по-отцовски. Так что она могла видеть в нем человека, который может восполнить эту нехватку отцовского присутствия в ее жизни. Она вполне могла в него влюбиться», — рассказала «Комсомолке» подруга школьницы Дарья (имена знакомых Лизы изменены. – Прим. ред.).

Как развивались отношения школьницы и наставника

«Но мне кажется, что вся эта ситуация произошла по ее инициативе: Юрий Васильевич никогда бы не стал домогаться несовершеннолетней. А Лиза всегда уделяла ему много внимания, часто оставалась после репетиций, чтобы поговорить наедине», — отметила она.

Фото: iStock/seb_ra



Увольнение преподавателя-педофила и судебные разбирательства

«Директор охала и просила не выносить сор из избы. У них это под носом несколько лет разворачивалось! Но в итоге Бондаренко ушел по собственному желанию», — рассказал в одном из интервью мужчина.

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew



«Как называется жизнь, когда не видишь смысла в каждом прожитом дне?», — писала в то время Елизавета в своих соцсетях.

«Человек просто воспользовался. Он говорит, что любит, – она верит. Обещает жениться, когда ей исполнится 18. И она по-прежнему к нему приезжает, заглядывает снизу в его глаза, ложится под него», — заявил отец несовершеннолетней.

Чем закончился роман школьницы и дирижера