Мать с детьми погибла при пожаре в Петербурге, выжил только уехавший на работу муж

22 ноября 2025, 08:40

Мать с детьми погибла при пожаре в Петербурге, выжил уехавший на работу муж

Фото: iStock/grafoto

В одном из садоводческих товариществ Санкт-Петербурга случился пожар, при котором сгорел частный дом. Об этом пишет «КП».