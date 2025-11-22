Достижения.рф

Мать с детьми погибла при пожаре в Петербурге, выжил только уехавший на работу муж

Фото: iStock/grafoto

В одном из садоводческих товариществ Санкт-Петербурга случился пожар, при котором сгорел частный дом. Об этом пишет «КП».



В доме находились 48-летняя Светлана с двумя маленькими детьми. Спасти их не удалось. Глава семейства, Алексей К., в этот момент был на работе.

По словам соседей, Алексей самостоятельно установил коммуникации в доме и занимался хозяйством. Печь в доме использовали только в холодные дни, а для приготовления пищи применяли газовые баллоны, которые семья регулярно заменяла.

Следователи открыли уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако официальные причины пожара пока не установлены. Алексей отвергает версию поджога и утверждает, что соседи всегда вели себя добропорядочно.

Огонь частично затронул соседний дом, но его жильцы успели эвакуироваться.

Екатерина Коршунова

