Мать с детьми погибла при пожаре в Петербурге, выжил только уехавший на работу муж
В одном из садоводческих товариществ Санкт-Петербурга случился пожар, при котором сгорел частный дом. Об этом пишет «КП».
В доме находились 48-летняя Светлана с двумя маленькими детьми. Спасти их не удалось. Глава семейства, Алексей К., в этот момент был на работе.
По словам соседей, Алексей самостоятельно установил коммуникации в доме и занимался хозяйством. Печь в доме использовали только в холодные дни, а для приготовления пищи применяли газовые баллоны, которые семья регулярно заменяла.
Следователи открыли уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако официальные причины пожара пока не установлены. Алексей отвергает версию поджога и утверждает, что соседи всегда вели себя добропорядочно.
Огонь частично затронул соседний дом, но его жильцы успели эвакуироваться.
Читайте также: