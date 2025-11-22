Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с тягачом в Саратовской области
Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей и тягача с прицепом в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем блоге.
В Хвалынском районе около поселка Возрождение произошло столкновение трех автомобилей: тягача с прицепом, Lada и Xcite.
В результате аварии в автомобиле Xcite погиб один человек и еще один получил травмы. В автомобиле Lada также пострадали два человека: мужчина и ребенок 2013 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, сообщил Юрин.
По его словам, спасатели областной службы спасения с использованием гидравлического оборудования извлекли тело погибшего из автомобиля и передали его следственно-оперативной группе. Все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.
Читайте также: