Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с тягачом в Саратовской области

22 ноября 2025, 10:37

Фото: iStock/Fedorovekb

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей и тягача с прицепом в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем блоге.