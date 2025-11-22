Семь автомобилей и два мотоцикла сгорели в результате поджога в Москве
Огонь с горящего контейнера перекинулся на припаркованный транспорт ночью в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В ночь на 22 ноября во дворе дома на Донецкой улице произошел пожар. Неизвестный поджог мусорный контейнер, и огонь перекинулся на припаркованные автомобили. По предварительным данным, сгорело семь машин и два мотоцикла.
Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание. Правоохранительные органы ищут поджигателя. Пострадавших в результате инцидента нет.
Читайте также: